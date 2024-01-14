Синоптик Цыганков рассказал об аномально холодной погоде в России
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал об аномалиях в России.
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал об аномалиях в России.
«На сегодня у нас на большей части половины России аномальная холодная погода. −56 °С в Якутии, в Норильске −35 °С, −47 °С на северо-востоке Урала, в Салехарде −44 °С. Екатеринбурге −37 °С. В Самаре −28 °С, в Воронежской области до −28 °С, в Московской области −27 °С. Чита, Иркутск, Байкал и вокруг Байкала, Хабаровск тоже холодно. На юге Сахалина −6, на севере −25 °С», — объяснил синоптик.
По его словам, это связано с антициклоном, который стоит над Якутией.
«Там область высокого давления. В то же время на северо-востоке Урала стоит циклон. Там качает холодный воздух. Стоит тёплый циклон у нас в районе Стокгольма и практически во всей Европе тепло идёт», — отметил Цыганков.
По прогнозам метеоролога, в понедельник, 15 января, холодная аномалия сохранится в Салехарде, Челябинске, Казахстане, от Магадана до Петропавловска-Камчатского.
«В Москве будет на 2 градуса холоднее нормы. В Москве потихоньку тепло идёт. Вся неделя будет пасмурная. Завтра — −1…-3 °С, во вторник — −1…-3 °С, снег. В среду — −8…-10 °С. В четверг будет проходить атмосферный фронт — от +1…-4 °С. В пятницу — +1…-3 °С. В ночь на субботу — −14 °С, днём в субботу — −7…-12 °С», — заключил он.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в столице в начале следующей недели.