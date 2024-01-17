17:38 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Чудовищный шторм прошел через бразильский Риу-Гранди-Ду Сул

Близлежащие регионы готовятся к наводнениям из-за дождей.

Сейчас в Ричмонде: -7° 4 м/с 67% 762 мм рт. ст.
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Как пишет Euro ES Euro, разрушительный шторм нанес ущерб некоторым частям Аргентины и Уругвая. Сильные порывы ветра повалили деревья, обрушили дома и крыши, испортили множество автомобилей.

Уругвайский институт метеорологии сообщил о порывах ветра, достигших скорости 91−138 километров в час. В Бразилии были зафиксированы сильные дожди и порывы ветра со скоростью 80 километров в час.

С помощью спутников бразильские ученые зафиксировали области с плотными облаками, накрывшими провинцию Риу-Гранди-ду-Сул. Отмечено, что за два часа в один из дней выпало более 50 миллиметров осадков.

Местные метеорологи предупреждают, что из-за скопления осадков повысится риск ливневых паводков, разливов рек и оползней. Все близлежащие регионы находятся в состоянии максимальной готовности в случае очередных дождей и наводнений.

Недавно Австралию накрыл сильный шторм, более 100 тысяч домов остались без электричества.

Олеся Маевская

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