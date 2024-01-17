Чудовищный шторм прошел через бразильский Риу-Гранди-Ду Сул
Близлежащие регионы готовятся к наводнениям из-за дождей.
Близлежащие регионы готовятся к наводнениям из-за дождей.
Как пишет Euro ES Euro, разрушительный шторм нанес ущерб некоторым частям Аргентины и Уругвая. Сильные порывы ветра повалили деревья, обрушили дома и крыши, испортили множество автомобилей.
Уругвайский институт метеорологии сообщил о порывах ветра, достигших скорости 91−138 километров в час. В Бразилии были зафиксированы сильные дожди и порывы ветра со скоростью 80 километров в час.
С помощью спутников бразильские ученые зафиксировали области с плотными облаками, накрывшими провинцию Риу-Гранди-ду-Сул. Отмечено, что за два часа в один из дней выпало более 50 миллиметров осадков.
Местные метеорологи предупреждают, что из-за скопления осадков повысится риск ливневых паводков, разливов рек и оползней. Все близлежащие регионы находятся в состоянии максимальной готовности в случае очередных дождей и наводнений.
Недавно Австралию накрыл сильный шторм, более 100 тысяч домов остались без электричества.
Олеся Маевская