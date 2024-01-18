03:12 (мск), источник: ТАСС

На юге Бразилии мощный циклон оставил без света более 1 млн человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 января. /ТАСС/. Более миллиона человек остались без электричества на юге Бразилии после прохождения мощного циклона в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом в среду сообщает на своем сайте служба гражданской обороны региона.

Источник: Reuters

«Пострадали 49 городов. Дожди, сопровождавшиеся грозами и шквалистым ветром, оставили без электричества 1,1 млн человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, частично затоплены три автотрассы федерального значения. Полностью заблокированы в связи с разрушением дорожного полотна семь дорог регионального значения. Ведутся восстановительные работы.

В связи с повышенной нагрузкой на инфраструктуру и большим объемом работ власти обещают восстановить электроснабжение в пострадавших районах не ранее следующей субботы.

Национальный Институт метрологии Бразилии сообщает, что атмосферный фронт движется в северном направлении. К пятнице удар стихии возможен в Рио-де-Жанейро, где менее недели назад мощные ливни также причинили значительный ущерб. Крова лишились 9 тыс. жителей, 13 человек погибли.

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