Когда сажать помидоры в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Между новогодними и весенними праздниками есть важный период для каждого садовода, когда пора не просто задуматься, а начать сажать первую рассаду. Один из самых популярных овощей (простите, фруктов) на российских грядках — томат. Мы расскажем, когда сажать помидоры в 2024 году, какие семена выбрать и на что обращать внимание при вскапывании грядок и постройке теплиц.
Что важно знать о выращивании помидоров своими руками
Чтобы получить хороший урожай сладких и ароматных томатов осенью, нужно хорошо подготовиться весной. Мы расскажем о том, как не упустить даже самые мелкие детали, но начнем с азов.
- Томаты — теплолюбивые растения, поэтому семена и саженцы всегда должны быть в тепле, а участок них — солнечным.
- Семена на рассаду или в открытый грунт высевают на глубину 1 — 2 сантиметра.
- Проращивать семена можно почти в любой емкости.
- При высадке рассады ее полезно заглубить в почву на 3 — 4 сантиметра, как правило — до первых настоящих листьев.
- Уход за томатами включает в себя 3 важных мероприятия: полив, подкормки и формирование куста.
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Таблица благоприятных дней для посадки семян помидоров на рассаду
Даже опытные садоводы ежегодно задаются вопросом когда лучше сажать помидоры, и 2024 год не стал исключением. Чаще всего ориентируются на лунный календарь, другие — на температуру весной, третьи руководствуются наставлениями родственников и друзей. Большинство начинают сеять семена для рассады уже в конце февраля или начале марта, другие ждут начала апреля. На самом же деле все зависит от того, где собираетесь выращивать помидоры, какие вы выбрали сорта и когда вы планируете собирать урожай. Запомните: от момента посадки до высадки в грунт рассаде должно быть 50−60 дней.
|Месяц
|Благоприятные дни для посадки
|Февраль
|2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 24-26, 29
|Март
|1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22-24, 27-29
|Апрель
|1-3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30
|Май
|3, 4, 7, 8, 11, 13, 16-18, 21, 22, 26, 27, 30, 31
Таблица благоприятных дней для посадки помидоров в открытый грунт
С мая рекомендуется начинать высаживать рассаду томатов в открытый грунт, под пленку или без нее. Чаще всего это делают с 20 по 25 мая: опытные садоводы советуют вечером укрыть рассаду на ночь, чтобы защитить ее от возможного заморозка. Растения, высаженные перед наступлением лета, обычно дают на 30 — 40% больше урожая, чем те, которые были посажены в начале июня.
|Месяц
|Благоприятные дни для посадки
|Май
|1-4, 6, 9-10, 13-14, 18, 20-24, 28-31
|Июнь
|1-3, 5–6, 10-11, 14-15
Как правильно сажать семена помидоров на рассаду
Для начала стоит задать вопрос: протравливать или нет? Протравливание семян — метод по обезвреживанию большинства возбудителей заболеваний (грибковых и инфекционных), вредителей, которые распространяются через посевное зерно и почву.
«Если у вас есть сомнения, то уделите внимание этому процессу. Для этого семена замачивают на 15 минут в 2% растворе марганцовки или в перекиси водорода, не разбавляя ее водой. Затем, семена промывают водой и подсушивают. Делают эту процедуру за 2−3 дня до посева», — рассказывает ученый агроном Ирина Анатольевна Романова.
Сеянцы взойдут быстрее, если их предварительно прорастить. Заверните семена в смоченную водой марлю, хлопковую тряпочку или бумажную салфетку. Положите в полиэтиленовый пакет и поместите на батарею. Не дайте семенам засохнуть, регулярно проверяйте их и поддерживайте высокую влажность. Когда они проклюнутся (обычно спустя 3−5 дней), приступайте к посеву.
Плоды помидоров имеют самую разную форму, цвет, размер и вкус. Всегда внимательно читайте характеристики на упаковке семян.
Что выбрать: сорт или гибрид
Во-первых, определитесь, что вам нужно: сорт или гибрид (они помечены маркировкой F1 рядом с названием). Первые менее прихотливы, дают стабильный урожай, но чаще подвержены болезням. Вторые всегда крупнее, с более высокой урожайностью, вкусом и запахом, но их семена нельзя собирать для дальнейшей посадки.
Если вы определились, стоит заранее подумать, где растить томаты. Так универсальные сорта и гибриды способны прижиться почти где угодно, но есть и те, что годятся только для открытого грунта или исключительно для теплицы.
Детерминантные или индетерминантные семена помидоров стоит выбрать
Детерминантные томаты формируют компактные растения — до 60−180 сантиметров в высоту, которые прекращают развиваться после выпуска 4−6 цветочных кистей, и хорошо подходят для выращивания на небольших участках. У индетерминантных сортов и гибридов помидоров рост куста не ограничен: он вырастет большим и дает множество пасынков.
«Детерминантные томаты в основном сажают в открытом грунте и временных укрытиях (парниках). Индетерминантные томаты больше подходят для теплиц, так как их надо формировать в один-два стебля и подвязывать к шпалере», — уточняет Романова.
В чем особенности назначения сорта томатов
Что вы будете делать с плодами? Замаринуете, используете для салата или как «основу» для последующей посадки? Разберемся в определениях:
- Салатные. Эти томаты дают самые крупные и мясистые плоды, у них тонкая кожица и сочная, ароматная мякоть.
- Томаты для консервации. Они отличаются более плотной кожицей и небольшим размером. Все эти характеристики нужны для успешной засолки.
- Томаты для переработки. Они не уступают салатным в размере, но менее вкусные. Их используют для приготовления томатного сока, лечо, соусов.
- Черри. Ими называют сорта и гибриды помидоров, дающие небольшие плоды с плотной шкуркой. Такие томаты дружно созревают, а кустики долго плодоносят.
К слову, даже зеленым помидорам можно найти применение. Но лучше этим ими не злоупотреблять.
Как выбрать дату посадки в зависимости от региона
Сроки посадки и урожайность томата зависят от множества факторов, в числе которых сорт, состав грунта, биологические особенности и климатические особенности региона. К моменту высадки рассады риск заморозков должен быть минимален: почва прогрета до 9−11 градусов, а температура воздуха превышать отметку в 13 градусов.
Сажать помидоры на рассаду в 2024 году стоит в марте — это самый удачный месяц в любом регионе, но когда именно это делать? Чем мягче климат, тем раньше можно начинать посадку.
Так, на юге посадку рассады в тепличный грунт можно производить уже в марте, при условии, что почва и воздух в теплице уже достаточно прогреты. Оптимально сорта томатов ранних сроков созревания стоит высаживать в грунт с 25 апреля по 10 мая. Средние и поздние сорта — с 20 апреля по 5 мая.
В средней полосе страны в теплицу с отоплением рассаду томата можно высаживать с 15 апреля. Если же она укрыта поликарбонатом, то с первых чисел мая, ну, а в пленочную теплицу — с 15 мая. Сорта ранних сроков созревания высаживают в грунт, когда риск возвратных заморозков будет минимален, то есть с 25 мая по 10 июня. Средние и поздние сорта высаживают с 25 мая по 5 июня.
В суровых регионах (это Северо-Запад, включая Ленинградскую область, Урал и Сибирь) в отапливаемую теплицу рассаду томата можно высадить уже после 25 апреля или в первых числах мая. В теплицу, укрытую поликарбонатом, — после 15 мая, ну, а в теплицу с обычной пленкой — не ранее 25 мая. Здесь ранние сорта томата высаживают с 5 по 10 июня, а средние и поздние — с 1 по 8 июня.
В каких емкостях выращивать рассаду
Томаты не просто не боятся пересадки — она помогает им быстрее расти. Потому выращивать рассаду томатов можно в ящиках, пластиковых контейнерах, торфяных таблетках, одноразовых стаканчиках или кассетах с поддоном. Главное — выбрать для семян и саженцев место, которое будет комфортно и вам, и им.
С ящиками можно сэкономить место на подоконнике — в них поместится больше растений, но после придется пересаживать каждый отдельный саженец в индивидуальную емкость. Это хорошо для томатов, но трудоемко для садовода. Рассада в стаканчиках занимает на подоконнике больше места, но вы сэкономите много времени на ее пикировании.
Романова отмечает: «Емкость для посадки должна быть глубиной 12−15 сантиметров, так как томаты формируют длинный стержневой корень. В ящик для посадки набираем землю, утрамбовываем и хорошо поливаем, оставляем на час, а затем делаем бороздки глубиной 0,5 сантиметров и сажаем семена в шахматном порядке для лучшего освещения рассады. Расстояние между бороздок должно быть равным 3−4 сантиметрам. Засыпаем бороздки сухим грунтом и поливаем из опрыскивателя, хорошо промачивая почву. Сверху укрываем пленкой и ставим в теплое сухое место. Температура прорастания — 27−28 градусов».
Какую почву выбрать для посадки семян
Сегодня многие специализированные магазины предлагают готовый грунт для тех или иных овощей и культур. Если же у вас есть возможность и желание приготовить субстрат самостоятельно, то можно приготовить его из дерновой земли, перегноя (1:1) и небольшого количества торфа или опилок, либо садовой земли, песка и чернозема (1:1:1) с небольшим количеством вермикулита.
Где хранить рассаду помидоров
Темнота и холод могут уничтожить молодые побеги, потому рассаду, посеянную в феврале, лучше разместить у окна, обеспечив ей досвет в виде фитолампы. Лучше всего поставить рассаду у окна, выходящего на Юг или Восток. Не стоит размещать рассаду непосредственно на подоконнике — корни молодых кустиков могут замерзнуть. По той же причине не стоит открывать окна.
Как ухаживать за рассадой
Томаты довольно неприхотливы и выносливы, но нужно помнить три важных правила:
1. Поливайте помидоры. До появления первых листьев увлажняйте землю с помощью пульверизатора, спринцовки или шприца, стараясь не попадать на росток. Поливы должны осуществляться по мере подсыхания грунта, иначе рассада сгниет. Если воздух в помещении слишком сухой, можно дополнительно ежедневно опрыскивать растения водой или использовать увлажнитель воздуха.
2. Добавляйте грунт в емкости с рассадой. Когда ростки выпустят две пары настоящих листьев, досыпьте грунт в стаканчик, не доходя до края примерно один сантиметр, и продолжайте делать это по необходимости. Так почва будет оседать в емкости, а росток — получать необходимые компоненты в нужных пропорциях по мере роста.
3. Не забывайте о подкормке. Этим лучше заниматься вечером, перед включением фитоламп. Старайтесь лить питательные растворы строго под корень и во влажный грунт и обязательно соблюдайте дозировку.
Когда нужно пикировать рассаду
Пикировка — важный этап формирования правильных побегов. Обычно пикируют молодые кустики на 10−14 сутки (когда у всходов появится по 2−3 листика). Нужно заранее подготовить отдельный стаканчик с влажным грунтом для каждого ростка, выкопать их вилкой или лопаткой, прищипнуть основной корень на треть земли и переместить в новую емкость.
Растения присыпают почвенной смесью и поливают. После пикировки помидоры следует держать в температуре на 2−3 градуса выше, чем они росли до этого. Когда они приживутся в новой емкости, температуру нужно снизить к исходному показателю. После пикировки уход за рассадой остается таким же, как и раньше.
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Другие полезные советы для садоводов
Существует еще несколько проверенных напутствий, которые будут полезны как начинающим, так и опытным садоводам.
- Принято считать, что пикировать сеянцы нужно на Растущий Месяц. В это время корни легко переносят незначительные повреждения и быстро пускают новые отростки.
- В течение всего периода вегетации большинство сортов томатов нуждаются в пасынковани (прищипывании боковых побегов). Удалять их надо по мере появления, а перед похолоданием — прищипнуть верхушку, чтобы растение направило все свои силы на дозревание плодов.
- Профилактические мероприятия и борьбу с болезнями или вредителями (например, мошками) проводятся регулярно при использовании натуральных рецептов или биопрепаратов обработку (2−3 раза в месяц) или с применением химических препаратов (по инструкции) минимум за 30 дней до сбора урожая.
- Заготовить семена для посева на будущий год можно самостоятельно. Для этого нужно отобрать крупные и полностью созревшие плоды, максимально соответствующие сортовым характеристикам и растущие на второй или третьей кисти самых мощных и плодовитых кустов.
Когда высаживать рассаду и как это делать правильно
Считается, что рассада томатов готова к высадке, если прошло достаточное количество дней с момента посева (учитывайте особенности сорта), на прочном стебле куста сформировано 7−12 листов, а объем листвы превышает объем стебля.
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Рассаду томатов можно пересаживать в теплицу с середины апреля — они менее требовательны к теплу, чем перцы и баклажаны. Но это возможно только при условии, что почва уже достаточно прогрелась.
Как отмечает Ирина Анатольевна, тема теплиц очень актуальна в средней полосе России: «Урожаи хочется получать как можно раньше и стабильные. Последние годы летом наблюдаются жаркие дни (22−28 градусов) и достаточно холодные ночи (13−14 градусов). В таких случаях выручает парник или теплица».
Специалист отмечает, что если выбор падает на теплицу, нужно учесть ряд условий, при которых она будет максимально радовать урожаями. Для начала для нее нужно выделить место: лучше расположить ее с запада на восток — так она будет максимально освещена. Если такой возможности нет, нужно найти солнечное, не затеняемое место.
Нельзя строить теплицу под деревьями, близко к дому и забору (особенно из металла, так как он сильно нагревается летом). После выбора места обычно строят под нее фундамент. Он обязателен для обеспечения надежности самой конструкции — так ее не унесет ветром. К тому же, как отмечает агроном, фундамент утепляет землю в теплице, защищает от кротов и мелких грызунов. После установки нужно позаботиться о грядках.
«Если проход в теплице будет в середине, то с двух сторон вырываются траншеи глубиной 50 сантиметров, — уточняет Ирина Анатольевна. — На дно укладывается дренаж не менее 10 сантиметров, затем — песок, а дальше — питательный грунт. Грядки можно оградить досками или другим материалом, но не металлом, так как летом в теплице бывает очень жарко и металл будет нагреваться».
Также специалист советует натянуть вдоль грядок шпалеру. Это можно сделать тросом 3 миллиметра из нержавеющей стали. Романова отмечает: «Выбор теплиц очень большой, но есть один нюанс. Лучше брать усиленную конструкцию: тогда снег зимой не продавит поликарбонат». В теплице можно выращивать любые теплолюбивые культуры — томат, перец, баклажан, огурец, арбуз, дыню и др. —, а также, начиная с марта, можно посадить редис, салат, укроп, шпинат и порадовать свою семью первой зеленью.
Сажать помидоры в открытый грунт лучше всего утром (с 10 до 12 часов) или ближе к вечеру (с 15 до 17 часов), когда Солнце палит не слишком сильно. Так вы убережете растения от ожогов. Далее придерживайтесь следующих шагов:
1. Подготовьте лунки заранее под каждый куст (в идеале — от 45 до 55 сантиметров между ямками, а между рядами — от 60 до 70 сантиметров). Не забудьте их увлажнить.
2. Поместите рассаду в центр лунки, засыпьте ее почвой и хорошо уплотните грунт, но не вдавливая его в корни слишком плотно.
3. После посадки не поливайте рассаду как минимум три дня. Так вы не помешаете естественному процессу формирования корневой системы.
Полезные советы по выращиванию помидоров
И еще несколько важных моментов для тех, кто активно трудится над получением урожая помидор.
- Лучше всего томаты реагируют на жидкие удобрения, вносимые прикорневым и внекорневым методом.
- Томаты любят обильные поливы, но поливать их стоит следующим образом: с момента посадки в открытый грунт или теплицу до начала образования плодов — 1 раз в неделю по 1 литру на растение; во время налива плодов — каждые 5 дней по 3 литра на растение.
- Когда плоды начинают спеть, поливы прекращают, иначе помидоры начнут трескаться. Также переливы могут привести к образованию серой гнили.
- Томаты на кустах созревают неравномерно — сначала зреют помидоры на нижних кистях, затем все выше и выше. Поэтому убирать их нужно постепенно, по мере созревания.
У начинающих садоводов может остаться еще несколько вопросов. Отвечаем на самые часто задаваемые из них.
Чем можно подкармливать рассаду помидоров?
Первую подкормку нужно провести, когда помидоры выпустят пару настоящих листьев (через 2−3 недели после появления всходов). В литре воды разведите 2 грамма двойного суперфосфата, 0,5 грамма мочевины и 0,5 грамма калийной соли и подкормите рассаду. Одному ростку понадобится примерно 5 миллилитров раствора.
Через 10−12 дней внесите удобрение еще раз. В этот раз понадобится развести 15 грамм нитрофоски в литре воды или 50 миллиграммах гумата натрия в литре воды и полейте растения из расчета 20 миллилитров на кустик.
В третий раз удобрения используют примерно за неделю до предполагаемой высадки помидоров в грунт. Нужно растворить одну столовую ложку нитрофоски в 10 литрах воды и подкормить ростки — по 50 миллилитров питательной смеси на саженец.
Как сделать так, чтобы рассада не переросла?
Перерост саженцев — последствия повышенной температуры в квартире. Избежать этого можно двумя способами: регулярно проветривать помещение, либо каждые две недели поливать растения суперфосфатом (2 столовые ложки на 10 литра воды).
Когда можно будет собирать урожай после посадки саженцев?
Урожай ранних и ультраранних помидор собирают через 80−100 дней после появления ростков. Среднеспелые — через 110−120 дней, а плоды позднеспелых собирают через 125−140 дней с момента всходов.
Эксперт: Ирина Романова, ученый агроном