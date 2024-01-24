Когда сажать картошку в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

В современном мире многие дачники сажают на своем участке цветы или газон. Однако несмотря на это, картофель не становится менее популярным, так как он нужен в любое время года. Рассказываем, когда сажать картошку в 2024 году и когда собирать урожай.
Что важно знать о выращивании картофеля своими руками
Для того, чтобы вырастить картофель, нужно знать, какие клубни подойдут для посадки и зачем их разрезают.
|Факт о выращивании
|Описание
|Поливать растение следует два раза
|Первый полив осуществляется сразу после появления всходов. Именно тогда растения набирают зеленую массу, следовательно влага им необходима. Второй полив осуществляется во время цветения. В этот момент под землей начинают образовываться клубеньки, которым нужна вода для развития
|Клубни должны быть не больше куриного яйца
|Чаще всего для посадки используют клубни размером с большое куриное яйцо. Дело в том, что очень маленькие дадут всего один росток, а более крупные уже можно употреблять в пищу
|Два урожая возможно получить за один сезон
|Когда ранний картофель созревает, не надо выдергивать кусты. Нужно аккуратно подкопать, собрать клубни для употребления в пищу, залить лунку водой и вновь посадить куст. Но нужно помнить, что второй урожай будет меньше, чем первый
|Крупные клубни можно разрезать
|Если не хватает посадочного материала, то можно поделить клубни на несколько частей. Так, например, картофель весом 300 граммов разрезается на 5−6 частей. Но делать это надо за день до посадки, предварительно подержав части на солнце. Чтобы обезопасить клубни от болезней, их срезы присыпают золой
|Рядом с картошкой не стоит сажать перец, помидоры и баклажаны
|Дело в том, что все эти культуры относятся к пасленовым, то есть и болезни у них одинаковые. Поэтому если заразится одно растение, то следом за ним отправятся и другие
|Не надо добавлять в лунки для посадки то, что не нужно
|Огородники иногда добавляют в лунки не только воду, но горчицу, и мед, и золу. Однако если клубни изначально больные и маленькие, то это точно не поможет
|Неправильная подкормка может погубить растения
|Нельзя подкармливать картофель свежим навозом: он не только обожжет корешки, но и может повысить риск заражения растения грибковыми инфекциями
|Нельзя обрывать цветочки
|При обрывании цветков у растений появляются раны. Из-за этого они испытывают стресс и замедляются в своем развитии
|Чаще всего достаточно одного окучивания картофеля
|При окучивании у кустов образуются столоны, на которых в будущем начнут формироваться клубеньки. Бытует мнение, что чем чаще окучиваются кусты, тем больше будет урожай. Однако профессионалы говорят, что этот фактор никак не влияет на количество выращенного продукта.
Как определить сроки посадки картофеля
Картофель можно сажать тогда, когда почва на глубине 12 сантиметров прогрелась до температуры от +9°С до +11°С. Как правило, температура воздуха при этом составляет +12°С…+15°С.
Дело в том, что если температура ниже, то корешки на клубнях начнут гнить. В центральных регионах России рекомендуется сажать картофель 7—12 мая, на севере — 12—20 мая.
Ниже подробнее рассмотрим такие факторы, как лунный календарь, регион России и сезон, которые влияют на то, когда сажать картошку для выращивания.
Когда сажать картошку в 2024 году по лунному календарю: таблица благоприятных дней
|Месяц
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Март
|1−9, 11−24, 25−31
|10, 25
|Апрель
|1−7, 9−23, 25−30
|8, 24
|Май
|1−7, 9−22, 24−31
|8, 23
|Июнь
|1−5, 7−20, 22−31
|6, 22
|Июль
|1−5, 7−20, 22−31
|6, 21.
Когда сажать картофель в зависимости от региона
- Средняя полоса и Подмосковье. Эти области отлично подходят для выращивания картофеля, так как климат в них умеренно-континентальный. В этом регионе клубни рекомендуется сажать в первой половине мая.
- Урал, Южная и Западная Сибирь. В этом регионе климат характеризуется поздними весенними заморозками и резкими перепадами суточных температур. Картошку начинают сажать после 10 мая.
- Восточная и Северная Сибирь, Дальний Восток. Климат здесь суровый, весна затяжная и холодная, поэтому почва прогревается медленно. К посадке приступают в конце мая-начале июня.
- Южные области. Поскольку снежный покров в этих регионах сходит в марте, картофель лучшего всего посадить в период с 10 до 30 апреля.
- Крым. Для картофеля на полуострове складываются самые благоприятные климатические условия. Для получения молодого картофеля клубни высаживают в конце марта. Вторая посадка обычно происходит в конце июля.
- Северо-западный регион. Погода в этом регионе непредсказуемая. Обычно теплое лето сопровождается большим количеством осадков. Картофель сажают в конце мая и отдают предпочтение разным сортам.
Когда сажать картофель в зависимости от сорта
Сроки посадки картофеля зависят не только от региона и лунного календаря, но и от сорта. Рассказываем, когда сажать картошку и какой вид овоща подойдет лучше.
Сверхранние сорта высаживают с конца апреля и в начале мая, когда почва прогревается до +8−10°С. Эти растения имеют короткий вегетационный период созревания — от 35 до 50 дней.
Картофель сверхранних сортов отличается содержанием большого количества питательных веществ и вкусовыми и товарными качествами. Первые клубни можно подкапывать уже во время цветения кустов.
Обычно за сезон можно получить два урожая.
Ранние сорта подготавливают к посадке в начале апреля, а в грунт высаживают в начале мая и созревает через 50−65 дней. В таких картофелинах низкое или среднее содержание крахмала, поэтому во время приготовления картошка остается твердой.
Данный сорт популярнее всего в южных регионах, так как там наступает ранняя весна. Убирают урожай этого вида картофеля до наступления пика июльской жары.
Сроки созревания этого сорта — 35−50 дней. Этот картофель имеет высокую устойчивость к вирусным заболеваниям, кроме фитофтороза. Сорт может быть выращен даже для продажи, так как он имеет высокие товарные качества.
С одного куста сорта можно получить более 15 клубней.
Картофель этого сорта мало подвержены грибковым заболеваниям. Он созревает в период от 80 до 95 дней. Клубни начинают высаживать в первой половине мая.
Созревает на 95−110 день. Сорт более лежкий и менее прихотливый, устойчивый к различным болезням. Картофель начинают высаживать во второй-третьей декаде мая.
Срок созревания — от 110 до 120 дней. Позднеспелые сорта оптимальны для выращивания в южных районах страны, где достаточно продолжительный летний период. Посадка обычно происходит в июне.
Как сажать картошку в зависимости от сезона
В сезоне посадки картошки важное влияние оказывает температура почвы. Она должна достаточно прогреться, чтобы клубни не просто «сидели», а проросли.
Рассказываем, какие правила нужно соблюсти, чтобы картофель пророс, и когда можно сажать картошку в открытый грунт.
Перед посадкой картофеля в этот сезон в почву нужно обязательно внести азотные удобрения: аммиачную селитру (1 столовая ложка ложка на 1 квадратный метр) или сульфат аммония (4 чайные ложки на 1 квадратный метр).
Затем под картофель необходимо внести фосфор, который улучшит рост корней и сделает урожай более крупным. Также понадобится и калий.
После того, как вы внесли все необходимые удобрения, нужно перекопать почву.
Перед посадкой клубни картошки можно опрыскать марганцовкой, чтобы защитить их от вредителей. Для этих целей многие огородники используют полкилограмма золы, смешанной с пятью литрами воды. В этом растворе картофель следует держать 3−5 минут.
Посадка картофеля под зиму
Картофель под зиму сажают во время осенних заморозков, когда под утро почва промерзает, а днем оттаивает.
За две недели до высадки следует вынести клубни на солнце, чтобы они позеленели и снаружи, и изнутри. Таким образом у картофеля вырабатывается соланин, который защищает его от почвенных вредителей.
За 30 минут до посадки необходимо положить клубни в раствор фунгицида, который защитит их от появления гнилей. Затем картофель следует подсушить.
Далее подсушенные клубни сажают в заранее перекопанную и удобренную диаммофоской (15−20 граммов на 1 квадратный метр) почву. Предварительно в каждую лунку также следует внести 1 стакан золы. В одно углубление можно положить две картофелины на глубину десять сантиметров.
Сверху обязательно нужно присыпать грядку 15-сантиметровым слоем торфа или соломы. Это защитит картофель от резких перепадов температур.
Чаще всего картофель сажают не позднее начала-середины июня. Но есть возможность вырастить овощ и в конце месяца, но сделать это будет сложнее.
Дело в том, что при жаркой летней погоде почва может перегреться и пересохнуть. Это лишит клубни достаточного количества влаги. Также в регионе теплая погода должна сохраняться до конца сентября-начала октября. При этом температура ночью не должна опускаться ниже +9°С.
Для поздней посадки лучше всего подойдут клубни ранних и сверхранних сортов.
Как правильно сажать картофель в открытый грунт: пошаговая инструкция
Если все предыдущие пункты соблюдены, можно переходить к посадке картофеля в открытый грунт. Предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией, чтобы не пропустить важные моменты.
1. Выбираем место для посадки картофеля
Для посадки картофеля необходимо выбрать открытый, хорошо освещенный участок. При этом рядом не должно быть кустов и деревьев, так как они будут мешать картофелю развиваться, что приведет к низкому урожаю. При этом сами клубни будут мелкими.
Чем больше солнечного света будет попадать на высаженный картофель, тем лучше, так как под его воздействием кусты будут крепкими и здоровыми.
2. Готовим почву под посадки картофеля
В почву заранее нужно внести удобрения, чтобы вернуть ей плодородие.
Под перекопку вносится: по два ведра компоста и песка, ведро листовой земли, половину ведра древесной золы, 2 столовые ложки суперфосфата. Обязателей и калий, необходимый картошке для роста и развития. Обычно это делают осенью или за месяц до высадки картофеля. Кислый грунт нужно предварительно нейтрализовать с помощью доломитовой муки.
3. Готовим клубень к посадке
Первым шагом будет сортировка клубней. Нужно отсеять больные, гнилые и слишком мелкие. Клубни весом от 40 до 80 граммов — идеальны для посадки. Крупные картофелины (выше 75 граммов) прорастут быстрее, нежели мелкие (до 50 граммов) и средние.
Затем нужно обработать клубни. На картофеле образовываются возбудители грибковых и и бактериальных заболеваний. Поэтому лучше всего опрыскать их такими растворами, как:
- «Планриз» или «Ризоплан» — за 7 дней до посадки;
- «Агат-25К» или «Бинорам» — за несколько дней до и в день посадки;
- «Альбит» — за 24 часа до посадки.
- «Фитоспорин» или «Баксис» — в день посадки.
Также можно использовать раствор марганцовки (1 грамм на литр воды), медного купороса (одна чайная ложка на три литра воды), или борной кислоты (50 граммов на 10 литров воды).
4. На какую глубину и на каком расстоянии сажать картофель (схема посадки)
Обычно картофель сажают на глубину десяти сантиметров и используют следующую схему: 60 на 30 сантиметров. Если клубни большие, то расстояние увеличивают: 60 на 40/50 сантиметров.
Советы по уходу за картофелем после посадки
1. Окучивание и рыхление картофеля
После полива или дождя на почве может образовываться корочка, которая не пропускает кислород к клубням. Также грунт уплотняется в том случае, если на участке долгое время не проводится никаких работ.
Обычно окучивают картофель два раза за сезон. Этот процесс можно совместить с прополкой. Первый раз это делают до начала цветения, второй — во время цветения.
Если лето жаркое и сухое, лучше будет обойтись без окучивания картофеля.
Если сильная засуха и жара, то лучше всего увлажнять почву.
При умеренных осадках поливать картофель нужно только в период цветения. После формирования клубней нужно вовсе отказаться от полива.
Подкормки зависят от качества почвы, внесение удобрений зависит от кислотности (она должна быть близка к нейтральной), и наличии в почве микроэлементов.
Первая подкормка в период активного роста зелёной массы и клубней проводится птичьим пометом. Его следует разводить водой (1:15) сразу перед использованием, так как его не надо настаивать.
Вторая подкормка производится в период цветения. Чаще всего для этого используется раствор коровяка (1:10). Третья — через две недели после цветения. Для нее подойдет тот же настой коровяка или настой сорняков, крапивы, полыни, лопухов и других трав.
Ни в коем случае нельзя подкармливать картофель навозом, так как он может сжечь корешки.
После посадки кусты и почву вокруг картофеля обрабатывают специальными препаратами. Это мероприятие важно проводить вовремя, чтобы избежать использование химикатов.
Если без них невозможно обойтись, то ни в коем случае нельзя использовать вещества во время их цветения, когда растения особенно быстро впитывают себя яды.
Для того, чтобы ускорить созревание картофеля, опытные огородники используют советский метод.
Итак, понадобятся вода и килограмм удобрения «Суперфосфат». Его необходимо залить пятью литрами кипятка и оставить как минимум на ночь. Утром раствор остужают, процеживают и опрыскивают ботву картофеля.
Примерно за неделю все вредители уничтожаются, а ботва засыхает. Тогда клубень начинает впитывать питательные вещества, которые делают кожицу более крепкой. Это позволяет картошке дольше храниться.
А теперь ответим на самые популярные вопросы, которые наверняка останутся у многих начинающих и не таким опытных огородников.
Можно ли сажать резаные клубни картофеля?
Можно, но нежелательно. Дело в том, что в таком случае повреждаются клубни, а каждые сорта реагируют на это по-разному.
Если все же разрезать картофель на несколько частей, то лучше всего использовать очень крупные клубни. Перед посадкой срезы необходимо обсыпать золой и подержать части на солнце.
Нужно ли проращивать картофель перед посадкой?
Это необязательно. Однако если прорастить клубни картофеля, то можно будет получить урожай на две недели раньше.
Проращивание картофеля перед посадкой приводит в действие процессы, стимулирующие формирование корней и ростков.
Когда собирать картошку после высадки?
Сбор картофеля зависит от его сорта и сроков созревания.
Если картофель посадили в мае, то в конце августа можно собирать урожай. Если только в июне, придется подождать середины сентября.
Также не стоит выкапывать сразу всю картошку. Можно выкопать один и посмотреть на клубни. Если они крепкие и крупные, можно собирать урожай.
Можно ли картошку посадить в холодную землю?
Нельзя. Картошка в холодной земле может замерзнуть и погибнуть. Из-за этого можно потерять урожай. Температура почвы для посадки должна быть не ниже +9−11°С на глубине 12 сантиметров.