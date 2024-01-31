Как вырастить лук на зелень на подоконнике

Лук — идеальная для выращивания на подоконнике зелень. Она неприхотлива, быстро растет, не требует много внимания и очень полезна для организма, особенно в сезон простуд. Но важно правильно посадить лук, выбрать сорт, определиться, в воде или земле он будет расти, и с этим вам поможет наша пошаговая инструкция. Кстати, советуем изучить подробный лунный календарь садовода и огородника на март 2024 года.
Какие сорта лука подойдут для выращивания на подоконнике
Многие сорта лука отлично подходят для выращивания на подоконнике, но стоит учитывать их особенности, требования к уходу и кулинарное назначение будущей зелени.
|Сорт
|Краткое описание
|Лук-порей
|Среднеранний сорт, который имеет длинные, толстые зеленые листья и белый или светло-зеленый стебель, обладает нежным вкусом и может использоваться в различных блюдах
|Лук-шалот
|Ранний сорт, который имеет мягкий, сладкий вкус и используется в основном для гарниров и соусов.
|Репчатый лук
|Самый распространенный сорт лука, который имеет острый вкус и используется в большинстве блюд
|Лук скорода или шнитт-лук
|Ранний сорт, который имеет тонкие, зеленые листья и мягкий, сладкий вкус, идеально подходящий для салатов
|Лук-батун
|Многолетний сорт, предназначенный для выращивания зелени, нежные и сочные перья которого похожи на репчатый
|Лук душистый
|Его называют китайский чеснок за схожесть перьев с чесночными стрелками; его добавляют в различные блюда, включая супы, маринады и салаты
Пошаговая инструкция по выращиванию лука на подоконнике в воде
Лук вполне можно вырастить и в воде, в том числе дома зимой. Этот вариант идеально подойдет для начинающих садоводов, ценителей минимализма или тех, кто не хочет возиться с землей.
Перед тем, как начать выращивание лука на подоконнике в воде, нужно выбрать подходящий сорт. Лучше всего подойдет репчатый лук, который одинаково хорошо приживется и в грунте. Стоит учитывать, что не все сорта лука подходят для выращивания в воде.
Возьмите здоровую и крупную луковицу. Промойте ее, удалите все сухие и поврежденные чешуйки. Для того чтобы лук начал расти, нужно оставить только корни и верхушку луковицы.
Лучше всего использовать стеклянную или прозрачную пластиковую емкость, чтобы можно было наблюдать за ростом корней. Ее нужно вымыть и обработать пищевой содой. Диаметр емкости должен быть меньше луковицы, чтобы она не проваливалась: в воде должна находиться только корневая часть.
Поместите луковицу в емкость так, чтобы корни были внизу, а верхушка вылезала из воды, не касаясь ее. Важно не залить луковицу водой, так как это может привести к гниению.
Хранить емкость с луком стоит на подоконнике, где температура составляет 18−20 градусов. Важно не допустить перегрева или переохлаждения, потому будьте внимательны: зелень может плохо отреагировать на тепло батареи или сквозняки.
Лучше всего подойдет окно, где много света, но нет прямых солнечных лучей. Так растение не обожжется. Однако сначала емкости убирают в темное место, а когда начинают расти перья, лук выставляют на подоконник. Также стоит учитывать, что емкости нужно периодически поворачивать, чтобы зелень равномерно получала свет.
В процессе выращивания лука на подоконнике в воде нужно периодически менять воду и следить за ее уровнем: лишь корни должны ее касаться. Лучше всего менять ее раз в неделю и добавлять в нее немного удобрений. Воду используйте только фильтрованную или кипяченую. Раз в 5−6 дней меняйте ее и доливайте по мере испарения, просто приподняв луковицу.
Пошаговая инструкция по выращиванию лука на подоконнике в земле
Этот вариант выращивания посложнее, но растение наверняка быстрее даст крупные и сочные побеги. Стоит отметить, что вне зависимости от способа выращивания зелень будет добавлять вкуса блюдам и повышать ваш иммунитет.
Сортов для выращивания на зелень лука много, и почти все они неприхотливы и дают много зелени. Остановить свой выбор можно на Аристократическом, Штутгартен Ризен, Чиполуччо, Сиреневом звоне и Старорусском.
2. Подготовка емкости или горшка
Для выращивания лука в земле подойдет самый обычный цветочный горшок или пластиковый контейнер. Главное, выбрать тару с запасом высоты (растущим корням должно хватать питания) и широким горлышком или отверстием, через которое луковица будет выгонять зелень.
Для выращивания лука в земле подойдет готовый универсальный грунт. Для разрыхления добавьте к нему немного вермикулита, примерно ⅕ от общего объема и не забудьте про рыхлый дренаж. Луковицы не закапывайте, а просто вдавливайте в землю, чтобы они практически целиком оставались на поверхности.
Обязательно увлажните грунт до посадки в него луковиц. Поливайте зелень регулярно, старайтесь не попадать водой на растение, чтобы избежать гнили.
18−20 градусов тепла будут оптимальны. Если вы хотите, чтобы побеги появились быстрее, температуру можно увеличить до 24 градусов, но ни в коем случае нельзя допускать пересыхания или перегрева луковиц. При температуре 30 градусов и выше лук прекратит давать зелень.
Контейнеры с зеленью размещают на самом светлом месте квартиры. Обычно выращиваемый в грунте лук сразу ставят на подоконник, чтобы он наслаждался Солнцем. Наибольший прирост зелени отмечается при выращивании растений на подоконниках окон, выходящих на южную сторону. Одновременно с этим садоводы рекомендуют на первые 10 дней обеспечить ему покой в прохладном затененном месте.
Когда и как правильно срезать зелень
Срезка зелени не привязана к какой-то конкретной дате. Бытует мнение, что оптимальная длина перьев 15−30 сантиметров, когда они в самом соку, но еще не переросли и полны витаминов. Очень важно правильно срезать зелень так, чтобы она росла дальше.
Не стоит проводить обрезку возле самой луковой головки: перья нужно срезать выше точки роста. Благодаря этому через некоторое время лук вырастит новую зелень. Если вы срезаете по несколько перышек за раз, правильно будет воспользоваться острым режущим инструментом.
Лайфхаки опытных огородников по выращиванию лука на подоконнике
У городских жителей, не имеющих сада, не всегда есть возможность купить горшки, землю, удобрения или семена. Мы решили узнать у опытного садовода, как облегчить себе задачу и что ни в коем случае нельзя делать.
Можно ли подсаживать лук к другой зелени, растущей на подоконнике, или даже в цветочные горшки?
Дачникам не терпится скорее начать сезон. Пусть даже зимой, на окне, выращивая лук на зелень. Лук не стоит выращивать рядом с комнатными растениями. И уж тем более сажать его в горшки с цветами. Это опасно заражением грунта трипсами, которые спокойно могут зимовать под луковыми чешуйками. Они не только повреждают растения, но и переносят болезни. Даже если луковица здорова и не повреждена вредителями, она будет требовать интенсивного питания, влаги, корневая система будет мешать соседствующему растению, ослабляя его.
Ирина Анчутинаавтор канала «Деревенькадзен»
Стоит ли выращивать лук из купленных в магазине молодых ростков, если они с корнем?
Лук из магазина можно использовать для выращивания на перо. Даже если у него уже появились корни. Достаточно срезать верхушку луковицы, освободить ее от лишних чешуек и поставить в воду так, чтобы уровня воды касалось только донце. Иначе луковица начнет гнить. Можно посадить лук в грунт, используя любую подходящую емкость. Например, стаканчик от йогурта или сметаны. Только не забудьте сделать дренажные отверстия в горшочке, чтобы вода не застаивалась. Поливайте умеренно, не пересушивая ком земли. При хорошем освещении перо лука будет насыщенного зеленого цвета.
Чтобы у вас не осталось сомнений, отвечаем на самые популярные среди подоконничных садоводов вопросы.
Можно ли подкармливать лук на подоконнике?
Подкармливать лук, посаженный на подоконнике (как в воде, так и в земле), нежелательно. Соблюсти дозировку удобрений для небольшой емкости довольно сложно, а их переизбыток копится в листьях.
Как вырастить лук-севок на подоконнике?
Лук севок выращивается специально для доращивания на садовых участках, но его можно вырастить и дома на подоконнике. Существует несколько способов:
1. В пластиковой бутылке. Возьмите большую — 2-х или 5-литровую пластиковую бутылку. В ней в шахматном порядке проделайте отверстия диаметром около 3,5−4 см. Главное — они должны быть меньше луковицы.
В основании бутылки прорежьте дренажные дырки, срежьте горлышко. Грунт насыпьте до первых отверстий: шейки луковиц должны торчать из бутылок. Насыпайте землю, пока бутылка не будет заполнена целиком.
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2. В пластиковом пакете. Насыпьте землю в плотный прозрачный пакет на 10−15 см. Высаживайте луковицы в грунт так же, как в цветочный горшок. Завяжите пакет и уберите в темное теплое место. С появлением всходов поместите его на подоконник, но не развязывайте. Открыть «теплицу» можно лишь тогда, когда перья лука вырастут до 10 см.
3. В горшке. Подготовьте емкость, грунт, не забудьте про дренаж. Сажайте лук-севок плотно: по мере того, как зеленые перья начнут отрастать, луковицы будут усыхать, отдавая питательные вещества и уменьшаться в размере.
4. В опилках (в ящике). Насыпьте опилки на дно ящика, увлажните их. Луковицы разместите плотными рядами. Ящик поставьте в теплое светлое место. Увлажняйте опилки до появления зелени.
5. В контейнере для яиц. Возьмите пластиковый яичный контейнер, отрежьте крышку и сделайте из нее поддон. В каждой ячейке контейнера сделайте отверстия для слива воды. Уровень воды в поддоне должен составлять около 1 см.
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Можно ли вырастить лук на подоконнике зимой?
Лук можно сажать в любое время года, главное — следить за температурой, освещенностью и влажностью на подоконнике. Оптимальной температурой для его выращивания будет 18−20 градусов. Нужно следить, чтобы он не перегревался и сох от солнечных лучей или тепла батареи.
Желтеет лук на подоконнике: что делать?
Пожелтение перьев — признак неправильного развития лука. Причин этого явления может быть несколько:
- Нехватка влаги. Не забывайте регулярно поливать лук теплой водой и желательно в первой половине дня.
- Недостаточное количество питательных веществ. Следите, чтобы корням было достаточно почвы, выбирайте емкость с высотой «на вырост».
- Поражение растений вредными насекомыми. Никаких обработок лука, который выращивают на подоконнике быть не должно, больной лук лучше выбросить при первых признаках заражения.
- Неблагоприятные погодные условия. Лук — светолюбивое растение, но прямые солнечные лучи могут сжечь луковицу и перья, а недоосвещенность — привести к гниению или усыханию.
Эксперт: Ирина Анчутина, садовод с 40-летним стажем
Автор: Олеся Маевская