Увидят ли россияне полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года?
В 2024 году произойдут четыре затмения, два из них будут наблюдаться с территории России.
В 2024 году произойдут четыре затмения, два из них будут наблюдаться с территории России.
В 2024 году произойдет четыре затмения, два из которых солнечные — полное и кольцеобразное, и два лунные — полутеневое и частное с малыми фазами. Об этом сообщает Московский планетарий.
8 апреля произойдет полное солнечное затмение, когда Луна полностью закрывает диск Солнца. Его полную фазу можно будет наблюдать на территории Мексики, США и Канады. В каждой точке прохождения лунной тени полное затмение будет видно около четырех минут.
Частные фазы затмения, когда Луна закрывает часть солнечного диска, будут наблюдаться в Северной и Центральной Америке, а также на северо-западе Европы.
Полная фаза начнется в 16 ч. 38 мин. 52 сек. по всемирному времени (21 ч. 38 мин. 53 сек. мск) в центральной зоне акватории Тихого океана. Лунная тень пойдет сначала в восточном, а затем в северо-восточном направлении и пересечет экватор. Наибольшая фаза ожидается на территории Мексики в 18 ч. 17 мин. 15 сек. (21 ч. 17 мин. 15 сек. мск). Затем тень Луны проследует по территории США и Канады, выйдет в акваторию Атлантического океана и проследует далее на восток. Полная фаза затмения закончится в 19 ч. 55 мин. 36 сек. (22 ч. 55 мин. 36 сек. мск) на юго-западе Ирландии.
Лунная тень не достигнет территории РФ и россияне не увидят ни полную, ни частные фазы солнечного затмения, которое произойдет 8 апреля.
С территории России будут доступны для наблюдения оба лунных затмения. Первое произойдет 25 марта. Это будет полутеневое затмение, когда Луна погружается не в тень, а в полутень Земли — внешнюю область земной тени. Это затмение будет наблюдаться на востоке России.
Второе лунное затмение — частное с малыми фазами (когда Луна не полностью входит в тень или полутень Земли) — произойдет 18 сентября. Его увидят жители западных регионов страны.
Второе солнечное затмение наступит 2 октября и наблюдаться с территории РФ не будет. Это затмение будет кольцеобразным — когда Луна закрывает центральную часть Солнца, оставляя яркое кольцо. Оно будет видно с южных оконечностей Аргентины и Чили, а также с острова Пасхи в юго-восточной части Тихого океана. При этом жители других частей Южной Америки, в том числе Бразилии, Эквадора, Парагвая, Перу, Гавайев и Новой Зеландии, увидят в этот день частичное солнечное затмение.