21:43 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге обнаружили странный длинный снег

В Петербурге фотограф заснял странный снег.

Источник: соцсети

Петербургский фотограф Антон Кубышкин заснял в Удельном парке 3 февраля снег странной формы. Визуально он похож на так называемые снежные иглы, но синоптик утверждает, что для них неподходящая погода.

Кубышкин поделился снимками в сообществе «Грибы и Грибники СПб». «Может, я просто невнимателен к снегу, но выглядит очень необычно для меня», — отметил автор фото.

В разговоре с «Фонтанкой» специалист «ФОБОСА» пояснил, что на фото может быть один из видов зимних твердых осадков — ледяные иглы. «Это мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в воздухе, образующиеся в морозную погоду (температура воздуха ниже −10…-15 °C). Часто ледяные иглы образуют в ночное время или в сумерках красивые светящиеся “столбы”, идущие от фонарей вверх в небо», — рассказал Михаил Леус, но тут же отметил, что при нынешней плюсовой и осадочной погоде такой снег вряд ли мог сформироваться. По словам синоптика, наблюдаются ледяные иглы чаще всего при ясном или малооблачном небе, словно вымораживаясь из воздуха, редко выпадают из перисто-слоистых или перистых облаков. Их иногда называют также осадками ясного неба.

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