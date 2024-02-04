У берегов Камчатки произошли два землетрясения
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 фев — РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,3 произошли в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 фев — РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,3 произошли в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
«Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане в 142 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 38 километров. Второй толчок произошел примерно в том же месте через несколько часов. Его магнитуда составила 4,3», — говорится в сообщении.
Глубина залегания очага второго землетрясения составила 36 километров, а расстояние до краевого центра — 143 километра.
В населенных пунктах толчки не ощущались. Угроза цунами отсутствует.