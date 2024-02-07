В большинстве регионов европейской части РФ прогнозируют сильные морозы

По словам Вильфанда, в Мурманской и Вологодской областях минимальные температуры достигнут −30°C, в Архангельской области, Ненецком автономном округе и Республике Коми — −32°C, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге — −26°C. Он отметил, что даже в расположенном южнее Нижнем Новгороде температура будет на 9−12°C ниже нормы, опускаясь до −22°C.
Вильфанд заявил, что температура во Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях будет колебаться в прогнозируемый период от −18°C до −26°C, в Рязанской, Калужской и Тульской областях — от −17°C до −22°C. Наконец, по словам научного руководителя Гидрометцентра, в республиках Марий Эл, Чувашия, Мордовия и Татарстан, а также в Нижегородской и Кировской областях температура будет колебаться от −18°C до −26°C.