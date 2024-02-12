Вильфанд предупредил об аномально низких температурах на 80% территории России

«До начала весны осталось три недели, но ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал. По расчетам, в пятницу и выходные на 80% территории страны аномальные низкие температуры, ниже многолетних значений», — сказал он.
По словам метеоролога, в центре европейской России температуры будут на 12−14 градусов ниже климатической нормы. «В начале недели на европейской части страны очень тепло, а затем резкое понижение температуры, очень холодная погода», — добавил он. На Урале, в западной и центральной Сибири температура на 8−14 градусов ниже нормы, на Дальнем Востоке, в Якутии, Магадане температура на 4−6 градусов ниже нормы.
Вильфанд рассказал, что в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму температура будет около нормы. «В начале недели, в понедельник, вторник и среду в континентальных районах юга и на Черноморском побережье будет по-весеннему комфортно, а затем к пятнице температура начнет понижаться и приблизится к норме», — добавил он, отметив, что в Иркутской, Амурской областях и Забайкалье температурный фон будет на 2−3 градуса выше нормы.