Магнитная буря ожидается 12 февраля
Мощная магнитная буря приближается к Земле, сообщили в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики.
Мощная магнитная буря приближается к Земле, сообщили в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики.
Пика интенсивности она достигнет 12 февраля. Явление может вызвать нарушение коротких волн радиосвязи по всей планете, а в приполярных широтах — помехи в работе навигации. Вспышка класса X на солнце спровоцирует это явление.
Метеозависимые, по версии ряда специалистов люди могут почувствовать недомогание и перепады настроения.
9 февраля сообщалось, что гигантское скопление солнечных пятен может обрушить на Землю мощнейшие магнитные бури. Группа пятен включает в себя по меньшей мере четыре ядра, каждое из которых больше Земли. Структура столь велика, что ее заметно даже с Марса, о чем свидетельствуют новые снимки марсохода Preservance.
Солнечные пятна — темные и более холодные области на поверхности звезды. Они могут порождать электромагнитные вспышки, сопровождаемые корональными выбросами массы (КВМ).