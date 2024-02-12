Как вырастить кондиционную рассаду перцев и баклажанов?
Эксперт рассказал о пристрастии пасленовых к жирным грунтам.
Эксперт рассказал о пристрастии пасленовых к жирным грунтам.
Технология выращивания рассады относительно теплолюбивых культур вроде бы уже отработана, и не то чтобы годами, но даже десятилетиями. Только вот проколы — даже у опытных дачников — случаются с завидной регулярностью. Особенно это касается перцев и баклажанов. Как же избежать досадных промахов?
Рассказывает агроном Петр Синьковский:
— Многие дачники, совершенно справедливо уделяя максимум внимания качеству семян и их предпосевной подготовке, зачастую упускают из виду качество почвы, в которую эти семена будут посеяны. А именно баклажаны и перцы весьма разборчивы, когда дело касается питательности грунта. Эти культуры (как, впрочем, и те же томаты) наивысшие показатели демонстрируют в жирных грунтах, с высоким содержанием органики. Поэтому при посеве на рассаду баклажанов и перцев лучше использовать готовые грунты. Если же вы заранее заготовили почву участка, то рекомендуется повысить дозу перегноя — так будет надежнее.
При этом присыпать семена лучше грунтом подсушенным, который не комкуется. Глубина посева семян — не менее 1, но не более 1,5 сантиметра. Глубже посеете — задержка со всходами. Мельче — при прорастании семядоли растений вылезут на поверхность с кожурой от семени, которая будет мешать разворачиваться листкам. Надо будет ее удалять, а сделать это, не повредив ростки, очень и очень трудно.
Расстояние между семенами делайте 2−2,5 сантиметра, слишком не мельчите. Закончив посев, емкости накройте пленкой и поместите в теплое место. Насколько теплое?
Оптимальная температура для появления всходов перцев и баклажанов повыше, чем у томатов: им требуется не менее +28 °С. При этом появление всходов раньше чем через 10 дней не имеет смысла. Некоторые дачники, особенно если параллельно ими были посеяны томаты, видя, что последние уже через 5−6 дней проклюнулись, а перцы и баклажаны нет, начинают повышать температуру в помещении, а этого делать не надо, у этих растений немного разные жизненные циклы.
В фазе 1−2 настоящих листьев баклажаны и перцы надо распикировать. Причем не откладывая в долгий ящик: если опоздаете — рискуете потерять половину рассады, поскольку перцы и баклажаны переносят пикировку гораздо хуже томатов.
Перед тем, как приступить к пикировке, надо подготовить для сеянцев отдельные квартиры — емкости со столь же питательным грунтом, размером не менее 8×8 см, а лучше 10×10 см. Затем хорошенько пролить грунт, так растения будет легче извлекать из почвы.
Распикированные перцы и баклажаны надо не менее раза в сутки поливать — пока они приживутся. Затем можно приступать к подкормкам. Делать это лучше каждые 10 дней, используя комплексные минеральные удобрения.
Ориентир: к моменту высадки на постоянное место рассада перцев и баклажанов должна иметь не менее 8−10 листьев и первые бутоны.