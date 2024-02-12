Климатологи спрогнозировали замерзание Европы
Согласно результатам моделирования, это произойдет в течение ближайших 100 лет.
Согласно результатам моделирования, это произойдет в течение ближайших 100 лет.
Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ) — невероятно важный показатель. Он влияет на океанские течения, которые поддерживают баланс уровней соленой и пресной воды по всей Земле вне зависимости от глубин. Это помогает регулировать температуру планеты и смягчать последствия глобального потепления, в частности, тепло, углерод и питательные вещества из тропиков переносятся к Северному полярному кругу, где они охлаждаются и опускаются в глубины океана.
«Двигатель» этого конвейера находится у побережья Гренландии, куда из-за таяния льда поступает все больше пресной воды, что замедляет все остальные процессы. Более глубокие и пресные воды направляются на юг, мимо Северной и Южной Америки, а затем на восток, игнорируя Африку. Вместе с тем более соленая и теплая океанская вода, поступающая из Тихого и Индийского океанов, проходит мимо южной Африки и продолжает движение вверх по восточному побережью США вплоть до Гренландии.
Это наглядно показывает, что циркуляция сильно изменилась, чего не происходило более 10 тысяч лет. В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, климатологи и океанографы из Утрехтского университета (Нидерланды) смоделировали изменения АМОЦ за две тысячи и выяснили, что ее замедление может привести к внезапному коллапсу глобального климата. По их прогнозам, это приведет к «климатическому апокалипсису» менее чем через 100 лет.
Согласно результатам моделирования, уровень моря в Атлантике повысится на метр в некоторых регионах, затопив большую часть прибрежных городов. В это же время сезоны дождей и засухи в Амазонии поменяются местами, а в северо-западной Европе резко похолодает (температура снизится на 9−27 градусов по Цельсию) и станет меньше осадков. Адаптироваться к этому будет нельзя, так как изменения произойдут критично быстро.
Однако, паниковать рано. Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата, регулярно публикующая авторитетные новости о потеплении, заявила, что имеет среднюю степень уверенности в том, что коллапса не произойдет до 2100 года. К тому же, согласно множеству ранее опубликованных исследований, климат Европы похож на эпоху голоцена и микулинского межледниковья: зимы постепенно становятся безморозными и мягкими, а летние температуры поднимаются слабее зимних в основном за счет роста ночных температур.
Недавно ученые выяснили, что глобальное потепление прошло критический порог еще 14 лет назад.
Олеся Маевская