Герань, или Пеларгония: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Цветок пеларгония, или, простыми словами, герань, пользуется большой популярностью. Она пользуется высоким спросом и украшает подоконник почти в каждом доме. Считается, что растение неприхотливо, однако оно требует внимание при поливе, подкормке и обрезке.
Рассказываем, какой уход требует герань и какие существуют приметы, связанные с цветком пеларгонией.
Что важно знать о комнатном растении герань
|Факт
|Описание
|Очищает воздух
|Герань как бы «высасывает» лишнюю влажность, угарный газ, отпугивает насекомых от других растений в доме и освежает застоявшийся воздух
|Улучшает работу нервной системы
|Аромат герани снимает нервное напряжение, помогает при бессоннице, неврозах и стрессах
|Является сильным аллергеном
|Из-за наличия эфирных масел герань является сильным аллергеном. Поэтому при наличии индивидуальной непереносимости растение может вызвать сильный отек
|Герань любит много света
|Лучше всего цветок ставить на хорошо освещенное место, тогда листья будут яркими, а бутоны пышными
|Без воды герань не выживет
|Важно вовремя поливать растение, так как без воды листья поблекнут, а цветы опадут
|Герань может быть использована в качестве приправы
|Листья цветка подходят для чая, выпечки и различных десертов. Растение придает блюдам особенный вкус благодаря эфирным маслам
|Не относится к семейству гераневых
|На самом деле герань относится к многолетнему зимостойкому кустарнику
|Рекордсмен по размерам
|При надлежащем уходе герань может вырасти до пяти метров в высоту и по окружности составлять десять метров
|Герань почти не подвержена вредителям
|Под густой листвой пеларгоний часто можно обнаружить прячущихся там моллюсков, но прочные стебли и толстые мясистые листья герани неприятны для этих вредителей. Поэтому растение не будет тронуто ими
|Розовая герань — к свадьбе
|Есть такая примета: если к доме зацвела розовая герань, значит, скоро быть свадьбе. В таких домах, как правило, есть неженатые парни или незамужние девушки. Цветок им как бы подсказывает, что пора готовиться к кардинальной смене своей жизни
|Герань — к суженому
|На Руси девушки носили мешочки с листьями герани. Таким образом они привлекали к себе суженых, раскрывая свою женственность и притягательность
Виды и сорта цветка пеларгония с фото
Комнатный цветок герань — классика жанра в домашнем растениеводстве. Рассказываем, чем отличаются сорта и виды. Также если вам понравилось фото цветка пеларгония, возможно, стоит присмотреться именно к этому растению.
Чаще всего пеларгонии разделяют на шесть видов, в каждом из которых десятки сортов. Рассказываем о самых популярных из них.
Своё название зональные пеларгонии получили из-за наличия «зоны» на листьях — она окрашена в другой цвет, имеет форму пятна или кольца. В свою очередь они подразделяются на следующие подгруппы:
- Розоцветные. Они получили свое название в связи со схожестью с розами. Самым известным сортом является Appleblossum Rosebud.
- Гвоздикоцветные. Цветки этих пеларгоний, состоящие из 6−9 лепестков, похожи на нераскрытые тюльпаны. Один из самым популярных сортов — Patricia Andrea.
- Звездчатые. Эта подгруппа отличается компактными кустами и обильным цветением. Есть сорта с красными, оранжевыми и розовыми цветка. Популярным считается сорт Deacon Birthday.
- Кактусовидные. Они встречаются крайне редко. Это пеларгонии с длинными лепестками, которые либо свернуты, либо скручены. Чаще всего растениеводы выращивают сорт Mrs. Salter Bevis.
Их побеги свисают и вырастают до длины 30−100 сантиметров. У этого вида пеларгонии цветки могут быть махровыми, немахровыми и розовидными.
Ампельные пеларгонии бывают самых разных и неожиданных расцветок — от молочно-белой до насыщенно-бордовой. Примеры плющелистной пеларгонии — Bonito и Pac Blue Sybil.
Кусты этой герани могут достигать в высоту 50 сантиметров. Цветки бахромчатые, крупные, не однотонные: на лепестках всегда имеются темные пятна или полоски.
Сорта королевских пеларгоний обычно имеют белую, бордовую, тёмно-розовую или пурпурную окраску. Листья широкие, зубчатого типа, чем-то похожие на кленовые. Пример королевской пеларгонии — Tunia’s Perfecta.
Эти сорта источают насыщенные ароматы. У них некрупные цветки, кусты рыхлые, вытягиваются до одного метра в высоту. Пример Душистой герани — Sarah Jane. У этого сорта легкий аромат с цитрусовыми нотками.
- Lara Harmony. Махровый розебудный сорт для можно выращивать как в помещении, так и в саду или на балконе. Кусты компактные, пушистые, цветки крупные, ярко-розовые. Этот сорт хорошо переносит заморозки и подходят для открытого грунта.
- Passat. Относится к зональным пеларгониям. Имеет компактные кусты и махровые нежно-розовые цветки. Подходят для выращивания как в помещении, так и в открытом грунте.
- Ainsdale Duke. Этот сорт отличается зонтиковидными ярко крассными соцветями, достигающими в диаметре 10−11 сантиметров. Цветет обильно и долго.
- PAC Viva Rosita. Розебудная пеларгония с крепкими кустами, достигающими в высоту 40 сантиметров. Бутоны герани по виду напоминают лютики и достигают в диаметре пяти сантиметров.
- Sarah Hunt. Это зональный сорт с махровыми крупными цветками бело-розового цвета. Отличительной особенностью являются золотистые листья и закрученные по краям лепестки.
Уход за геранью в домашних условиях
Ухаживать за цветком несложно, но обязательно. Есть определенные правила, которым надо придерживаться, чтобы цветки растения радовали долгое время. Рассказываем про уход за геранью в домашних условиях.
Молодым гераням не нужен большой горшок, им вполне хватит маленького размером 10 на 10 сантиметров. Взрослые растения также предпочитают емкость, в которой их корни будут полностью оплетать земляной ком.
В горшок следует насыпать плодородный и рыхлый грунт с кислотностью pH 7 или немного меньше. Лучшим вариантом будет специальная почвосмесь для гераней и пеларгоний, продающаяся в цветочных магазинах.
Если таковой нет, то можно приготовить грунт самостоятельно, смешав в равных частях садовую землю, песок и торф. Перед применением получившийся субстрат необходимо продезинфицировать (например, можно прокалить его в духовке). На дно горшка обязательно надо положить слой дренажа. Для этой цели подойдет керамзит или галька.
Также почву необходимо регулярно рыхлить.
Пеларгония — теплолюбивое растение, поэтому оптимальная температура для нее варьируется между +20°С и +25°С. Если в помещении холодно, герань не будет цвести.
Герань еще и светолюбива. Она может расти под прямыми солнечными лучами, поэтому ее можно смело ставить на освещенный подоконник. Правда, нужно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, чтобы растение не перегрелось, особенно во время полуденного солнца.
Если света пеларгонии недостаточно, она желтеет, а нижние листья засыхают и отмирают. Цветение становится слабым и может и вовсе прекратиться.
Поливать герань следует по мере высыхания почвы в горшке. Обычно осенью и зимой процедуру проводят раз в десять дней, а летом и весной — раз в три-четыре дня.
Пеларгонию считают устойчивым к засухе растением. Опаснее всего для нее оказывается излишек воды, чем недостаток. Если перелить герань, ее листочки могут пожелтеть, корни начнут гнить, что приведет к гибели. По этой же причине лучше не увлажнять листья.
Герань любит сухой климат, поэтому слишком влажный воздух в помещении она переносит плохо.
Разрешается проветривать помещение, в котором растет пеларгония. В знойное лето растение можно опрыскать из пульверизатора, но только отстоявшейся несколько дней водой, температура которой будет чуть выше комнатной.
Зимой воздух в помещении сухой из-за отопительных приборов. Поэтому горшок с геранью можно поставить на поддон с влажным керамзитом.
Пеларгонию регулярно подкармливают, кроме осени и зимы, так как в это время растению нужно дать отдохнуть от удобрений.
Однако и тут есть исключение из правила. Зимой герани не хватает света, поэтому растение вытягивается. Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород», садовый эксперт советует в таком случае обрезать герань и полить остуженной до комнатной температуры водой после варки яиц.
В ней содержится кальций, что укрепит ослабленные стебли.
Для подкормки Самойлова рекомендует использовать любые готовые удобрения для цветов и рассады. Дозировку нужно сократить в два раза, чем указано в инструкции. Предварительно герань следует полить меньшим количеством воды.
В жару, когда цветок приходится поливать ежедневно, дозу подкормки делят на семь частей и используют в течение недели. С апреля-марта пеларгонию подкармливают растворами на основе калия и удобрениями с минеральными веществами.
Пересаживать герань стоит только в тех случаях, если корни выглядывают из дренажных отверстий снизу горшка и после поливов растение увядает. Также причиной пересадки может стать избыточное увлажнение.
Для пересадки необходимо использовать горшок на 3−4 сантиметра больше предыдущего, однако в целом он должен быть немного тесным для корневой системы. Рекомендуется перед насыпанием почвы обдать емкость кипятком, чтобы предотвратить распространение инфекций.
Если на пересадку повлияло только разрастание корней, герань пересаживают вместе с земляным комом. Если же цветок оказался залит, то без него.
Не рекомендуется пересаживать растение чаще одного раза в два-три года, так как любое перемещение является стрессом для растения.
Если произошло гниение корневой системы, необходимо при пересадке обработать корни раствором марганцовки (0,5 грамма вещества на 100 миллилитров воды).
Важно сформировать крону пеларгонии. Это обеспечит аккуратный вид растению и пышное цветение.
Обрезку следует проводить не чаще двух раз в год и только осенью и весной. Вторая обрезка нужна только королевской герани.
За два дня до процедуры и два дня после пеларгонию не следует поливать. Садовый нож необходимо продезинфицировать спиртом или прокалить на огне. Далее нужно обрезать ствол под углом 90 градусов. Если растение высокое, то его обрезают на ⅔ высоты, среднюю — наполовину, низкую — на четверть.
Затем проводят уборку засохших цветов и пожелтевших листьев, также подрезают остальные стебли, чтобы сформировать форму кроны.
Все порезы после процедуры необходимо присыпать толченым активированным углем.
Пеларгония также нуждается в прищипке. Это процесс, при котором удаляются верхушки молодых побегов, стебли которых имеют пять-шесть листочков и больше. После процедуры появляются новые отростки, которые начинают цвести через пару месяцев.
Если на герани появилась поросль у корней, ее также можно прищипнуть — так куст будет более пышным.
Особенности цветения пеларгонии
Чтобы пеларгония зацвела, ей нужны достаточное количество света и температура воздуха не ниже +15°С. Для пышности следует обрезать побеги, чтобы они не забирали питательные вещества из корней. Поэтому надо убирать и засохшие листья.
Во время процесса цветения пеларгонию лучше всего переставить в затененное место. Так листва не пожелтеет.
Можно также рыхлить почву каждый день, чтобы она пропускала больше кислорода к корням.
Герань цветет довольно долго и пышно с весны и до начала осеннего периода. После того, как зонтиковидные соцветия отцветут, их следует оборвать, чтобы поспособствовать ускорению раскрытия новых цветков.
Размножение комнатного цветка герань
Конечно, одна герань в доме — это хорошо. Но многие люди хотели бы еще, не прибегая в покупке цветка в магазине. В данном случае поможет размножение растения. Сделать это можно двумя несложными способами: черенкованием и при помощи семян.
Самым простым и быстрым способом является черенкование. Для этого можно использовать:
- оставшиеся после обрезки верхушки;
- срезать верхний побег длиной десять сантиметров прямо под листовым узлом.
Два-три листа на черенке сохраняют, а остальные удаляют.
После этого слегка подсушенный черенок сажают в грунт. Для него подойдет любая емкость с дренажными отверстиями на дне, так как полив будет проводиться через поддон емкости. ее устанавливают в хорошо освещенном месте и поливают три раза в неделю. Через пару недель обычно появляются корни.
Размножение пеларгонии из семян
Выращивание герани из семян — процесс долгий и довольно сложный.
Для выращивания необходимо плоскую посуду, насыпать в нее грунт на основе дерна, торфа и чистого песка, увлажнить и разместить семена на расстоянии пяти сантиметров друг от друга.
Затем семена засыпают тем же грунтом и плоскую посуду накрывают целлофановым пакетом, образуя парник, и ставят в теплое место. Покрытие необходимо снимать каждый день на один час в целях проветривания.
Всходы пересаживают в горшок спустя две-три недели.
Пеларгонии являются устойчивыми к болезням растениями, однако от них они все же не застрахованы. Самая распространенная проблема — пожелтение и опадение листьев, появление на листьях и стеблях посторонних образований, отсутствие цветения, засыхание и прочие. Эти явления возникают вследствие неправильного ухода.
Так, повышенная влажность в помещении вкупе с высокой температурой приводит к заболеванию под названием мучнистая роса. В таком случае листья покрываются белым налетом. Чтобы вылечить растение, необходимо удалить зараженные листья и обработать раствором медного купороса, аммиачной селитрой, кальцинированной содой или пятипроцентным раствором хозяйственного мыла.
Также герань подвержена и некоторым вредителям. Если листья скручиваются в трубочку — значит, на кусте появились бабочка-белокрылка, тля или паутинный клещ.
Чтобы избавиться от клеща и тли, нужно промыть листву аптечным настоем ромашки, смешанным с хозяйственным мылом, а через два-три часа промывают обычной водой.
Если была обнаружена белокрылка, нужно опрыскать герань поочередно растворами нескольких препаратов: Конфидор, Фуфанон, Зубр и Актеллик. Затем необходимо обработать горшок и подоконник.
Если пеларгония начала засыхать при нормальном поливе, скорее всего, она поражена ржавчиной — грибковой болезнью, которая характеризуется появлением на листьях бурых пятен, а позже высыханием и опаданием зеленой массы. В таком случае следует обработать герань раствором пятипроцентной бордоской смеси или провести обработку Фитоспорином. Через неделю процедуру нужно повторить.
Если внизу ствол растения почернел, то в нем развилась черная гниль. В этом случае герань лучше выбросить, а лучше сжечь, так как с заболеванием справиться не получится. Чтобы предотвратить его появление, следует не допускать застоя влаги.
Основные проблемы при выращивании герани
Несмотря на то, что герань не требует особого ухода и является неприхотливым растением, владельцы все же могут столкнуться с проблемами во время выращивания. Разберемся с основными из них.
|Проблема
|Причина
|Как бороться
|Пожелтевшие листья
|Недостаток полива или избыток влаги
|В случае недостатка полива необходимо поливать растение чаще, при избытке влаги следует пересадить растение, обработав корни раствором марганцовки
|Облысение герани
|Резкий перепад температур из-за переноса растения в дом с улицы
|Следует давать растению постепенно привыкать к новым условиям. Для этого в ночные часы можно переносить цветок в дом, а в дневные перемещать обратно на улицу
|Розовые пятна на листьях
|Пеларгония стоит под прямыми солнечными лучами или на подоконнике с южной стороны.
|Лучше всего выращивать герань в местах, где нет яркого солнечного света. Если все же приходится держать растения на южной стороне, то стоит притенять цветок от палящего солнца
|Желтеют и белеют листья
|Недостаток солнечного света
|Также, как и избыток, недостаток тоже плохо сказывается на растении. Необходимо поставить герань на светлый подоконник и, в случае недостатка естественного света, установить рядом фитолампу
|Верхушки листовых пластин становятся коричневыми
|Низкий уровень влажности
|Для того, чтобы растение было здоровым, необходимо поддерживать средний уровень влажности в помещении, в котором выращивается герань
|В нижней части стебля отмирает листва
|Естественный процесс во время роста куста
|Не стоит паниковать, так как это обычное дело во во время роста герани. Следует только убирать отмершие листочки
|Кромка листовых пластин стала желтой
|Растение находится близко к отопительному прибору или подвергается влиянию сквозняка
|По возможности переставить цветок или устранить сквозняк. Например, не проветривать помещение или заклеить окна, из которых может поддувать
Наверняка у вас остались вопросы о том, как выбирать герань, в чем и где ее можно выращивать, а также почему у цветка желтеют листья. Отвечаем подробно, чтобы не осталось недопонимания.
Можно ли выращивать герань в открытом грунте?
Герань можно высаживать в открытый грунт, но только после заморозков (обычно в конце мая). Грунт должен быть плодородным и рыхлым, место — хорошо освещенным, а почва — не заболоченной. Сажать пеларгонию лучше всего рано утром или поздно вечером, чтобы солнце не обожгло нежные листики.
По словам Светланы Самойловой, в открытый грунт из горшка герань пересаживают после угрозы заморозков, при этом температура почвы не важна.
Всегда рекомендую садоводам свериться с прогнозом погоды на пару недель вперед, чтобы не потерять рассаду.
Почему у цветка желтеют или сохнут листья?
Это может быть связано с несколькими причинами:
- недостаток влаги или ее чрезмерное количество;
- температура воздуха;
- сквозняки;
- недостаток дренажа;
- нехватка удобрений;
- слишком тесный горшок;
- недостаток или чрезмерное количество света;
- вредители и заболевания.
Какой нужен горшок для цветка пеларгония?
Молодому растению подойдет небольшой горшок, чтобы земляной ком полностью окутался корешками. Если корешки начали пролезать через дренажные отверстия, нужно пересадить растение в горшок побольше.
Не подойдут горшки темного цвета, так как они будут сильно греться на солнце, что навредит герани.
Существуют рекомендации по выбору горшка в зависимости от вида:
- Зональная. Диаметр — 11 сантиметров, высота — 10 сантиметров. Черенок обычной зональной герани можно посадить сразу в 1−1,5 литровый горшок, а потом и в 10-ти литровый.
- Королевская. Диаметр — 13−14 сантиметров, высота — 11−12 сантиметров.
- Миниатюрные сорта. Диаметр — 10 сантиметров, высота — 9 сантиметров. Первые полгода можно растить в горшке объемом 0,25 миллилитров, потом в 0,5 миллилитров, затем — в 0,75 миллилитров. Так постепенно увеличивается тара. Максимум — 2 литровый горшок на 2−3 м году жизни.
Как выбрать хорошее комнатное растение в магазине?
Для начала лучше всего приобрести зональную пеларгонию, так как она более неприхотлива в уходе. На ней можно потренироваться, научиться черенковать и обрезать. Уже после можно переходить и к другим видам.
Нужно обратить внимание на размер куста, форму, величину соцветий, оттенок цветов. Все эти факторы зависят лишь от выбора человека.
У продавца стоит спросить про сыпучесть сорта (цветки могут обильно опадать) и обильность цветения, чтобы после покупки не разочароваться.
Какие есть похожие на герань цветы?
На герань похожи такие растения, как бегония, комнатная мята, самшит, эвкалипт и полисциас. Некоторые виды пеларгонии также похожи на розы, пионы и плющ.
Однако по выносливости равных герани нет. Самойлова советует обратить внимание на низкорослые компактные сорта пеларгонии, чья высота доходит до 30 сантиметров.
Сейчас есть сорта с махровыми цветами, с двухцветным контрастным окрасом лепестков, все их можно вырастить из семян. Особо любима садоводами герань с нежно-розовым яблоневым цветом.
Эксперт: Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород», садовый эксперт