От чего помогает клубничное варенье?
Варенье из клубники — один из излюбленных десертов у россиян.
Варенье из клубники — один из излюбленных десертов у россиян.
По данным Роспотребнадзора, клубника составляет 70% всех ягод, выращенных в России. Большой популярностью у россиян пользуется и клубничное варенье.
В клубнике содержится много полифенолов и антиоксидантов, которые благоприятно воздействуют на иммунитет, являются профилактикой онкологических заболеваний и замедляют процессы старения. Высокое содержание магния и калия в этой ягоде способствуют поддержанию сердечно-сосудистой системы.
Клубника богата витамином С, всего пять спелых ягод удовлетворяют суточную норму аскорбиновой кислоты. Также в ягодах много йода, полезного для щитовидной железы, а содержащиеся в ней клетчатка, сахароза и фруктоза приносят пользу пищеварительной системе и дарят энергию. Помимо этого, в клубнике содержатся витамины А, В2, В5, В6, В9, Е, К, бета-каротин, ниацин, кальций, железо, натрий, марганец, фосфор, сера, цинк, селен, мед и фолиевая кислота.
Между тем, эксперты говорят, что лучшим способом сохранения питательных и вкусовых качеств клубники является заморозка, а во время термической обработки вкус ягод значительно изменяется и теряется большая часть витаминов. Поэтому, как отмечают врачи, варенье стоит воспринимать как лакомство, а не как лекарственное средство.
Однако часть полезных веществ в клубничном варенье остается. Термостабильными считаются витамины группы В и витамин Е, более-менее устойчив витамин А, почти не разрушается клетчатка. А вот концентрация витамина С сильно снижается — немного уменьшить его потерю можно, если бросить ягоды в уже кипящую воду. Остальные витамины можно немного «спасти», если сократить по возможности время приготовления варенья и не кипятить продукты по несколько раз.
Еще один фактор, который делает варенье не самым полезным лакомством — присутствие большого количества сахара. Врачи советуют уменьшать его концентрацию при приготовлении или заменять на натуральные подсластители. Чтобы не набрать лишние килограммы, рекомендуется есть не более 50 г клубничного варенья в день.
Отказаться от клубничного варенья следует пациентам с сахарным диабетом и ожирением, страдающим болезнями органов пищеварения в стадии обострения, детям до пяти лет и тем, у кого есть аллергия на клубнику.