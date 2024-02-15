03:06 (мск), источник: © РИА Новости

У берегов Камчатки произошли два землетрясения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев — РИА Новости. Два землетрясения произошли у берегов Камчатки в Авачинском заливе, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Два землетрясения произошли у берегов Камчатки | Источник: © РИА Новости

«Два землетрясения произошли в Авачинском заливе. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга. Землетрясение магнитудой 4,4 в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского, следующий толчок магнитудой 4,8 — в 136 километрах от города», — говорится в сообщении.

В населенных пунктах региона события не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.

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