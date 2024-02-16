Геологи: в Атлантике через 20 млн лет появится «огненное кольцо» с вулканами
Океаны, как люди, рождаются и умирают.
Океаны, как люди, рождаются и умирают.
На окраинах Атлантического океана формируется «огненное кольцо», подобное Тихоокеанскому поясу вулканической активности, в котором часто происходят землетрясения и извержения вулканов. Этот процесс, по геологическим меркам, займет совсем немного времени — примерно 20 миллионов лет. К такому выводу пришли исследователи из Лиссабонского университета (Португалия) и Университета Иоганна Гутенберга (Германия), статья которых опубликована в журнале Geology.
Океаны кажутся нам вечными, но у них есть свой жизненный цикл, который называется «цикл Уилсона» — они рождаются, достигают зрелости, угасают и исчезают (закрываются). Этот процесс, занимающий 400−600 миллионов лет, обусловлен движением крупных участков земной коры, залегающих под континентами — литосферных плит.
Так, Атлантический океан зародился при распаде суперконтинента Пангея около 180 миллионов лет тому назад. Считается, что сейчас океан находится в зрелом возрасте, но авторы нового исследования заметили признаки начала угасания Атлантики. Этот процесс проявляется в образовании по его окраинам новых зон субдукции — мест, где одна тектоническая плита наползает на другую, что приводит к сейсмической активности.
Одна из таких зон субдукции находится под Гибралтарским проливом, на юге Пиренейского полуострова, на стыке африканской и евразийской литосферных плит. Компьютерное моделирование показало, что гибралтарская зона субдукции не просто очень активна, но распространяется все дальше на запад, в глубину Атлантики.
Известны две другие, образовавшиеся миллионы лет назад, атлантические зоны субдукции — так называемая Малая Антильская дуга, в районе Карибского моря, и Шотландская дуга, между южной оконечностью Южной Америки и Антарктикой. В результате, вместе с Гибралтарской дугой, формируется атлантическая система субдукции, или огненное кольцо, как в Тихом океане.
Тот факт, что гибралтарская зона субдукции сохраняет свою активность, может иметь большое значение для региона, в который входят Португалия, Испания и север Марокко. Дело в том, что в зонах субдукции случаются самые мощные землетрясения на планете, такие, как знаменитое Лиссабонское землетрясение, случившееся 1 ноября 1755 года. Тогда подземные толчки амплитудой 9 баллов за несколько минут практически полностью разрушили город и вызвали цунами, довершившее начатое. По приблизительным оценкам, погибли до ста тысяч человек.