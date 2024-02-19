14:01 (мск), источник: Клопс.ru

Должна скрипеть и быть тяжелой: в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать капусту

Овощ содержит витамин С, калий, кальций, магний и железо.

Источник: РИА "Новости"

Капуста — овощ, который можно найти на прилавках магазинов круглый год. В калининградском Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать максимально полезный кочан.

Овощ богат питательными веществами: витамином С, калием, кальцием, магнием, железом и многими другими. Витамин С помогает повысить иммунитет и снижает риск различных заболеваний, а кальций и магний необходимы для крепких костей и здоровья сердца. Капуста содержит клетчатку, которая способствует хорошей работе пищеварительной системы и помогает снизить уровень холестерина в крови.

При покупке следует обращать внимание на следующие моменты:

  • листья должны быть свежими и без признаков гниения или повреждений;
  • капуста должна быть тяжелой по весу, что указывает на ее сочность и свежесть;
  • при надавливании на кочерыжку должно быть слышно характерное скрипящее звучание, что указывает на свежесть и сочность овоща.

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