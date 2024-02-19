Должна скрипеть и быть тяжелой: в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать капусту
Овощ содержит витамин С, калий, кальций, магний и железо.
Овощ содержит витамин С, калий, кальций, магний и железо.
Капуста — овощ, который можно найти на прилавках магазинов круглый год. В калининградском Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать максимально полезный кочан.
Овощ богат питательными веществами: витамином С, калием, кальцием, магнием, железом и многими другими. Витамин С помогает повысить иммунитет и снижает риск различных заболеваний, а кальций и магний необходимы для крепких костей и здоровья сердца. Капуста содержит клетчатку, которая способствует хорошей работе пищеварительной системы и помогает снизить уровень холестерина в крови.
При покупке следует обращать внимание на следующие моменты: