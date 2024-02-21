15:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Называли в честь жен и любовниц: кто и почему стал давать ураганам женские имена

Рассказываем, как зародилась традиция называть природные явления женскими и мужскими именами.

Источник: AP 2023

В России этой зимой можно было услышать сразу о двух циклонах — «Иван» и «Ольга», которые принесли сильные бури и снегопады. Многие, наверняка, помнят ураган «Катрина», обрушившийся на США в 2005 году или ураган «Чарли», бушевавший во Флориде в 2004. Но кто и почему решил называть разрушительные природные явления женскими и мужскими именами? «Комсомолка» решила это выяснить.

«С намеком на буйный характер»

Впервые женские имена в метеорологических сводках зазвучали еще во время Второй мировой войны. Тогда американцы передавали сообщения о тропических ураганах, бушующих в Тихом океане в авиационные и морские службы при помощи радиосвязи и телеграфа.

— Часто бывает так, что в одном районе действует сразу несколько тропических ураганов. Чтобы избежать путаницы и не использовать слишком много слов для описания конкретного природного явления, военные метеорологи решили называть их в честь своих жен, тещ, любовниц и боевых подруг, — рассказывает «Комсомолке» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. — С одной стороны, это некое признание в любви, а с другой, небольшая ирония с намеком на буйный характер женщин.

Ураган «Катрина» в 2005 году унес жизни 1836 человек.
Ураган «Катрина» в 2005 году унес жизни 1836 человек. | Источник: NASA

Удобно и просто для восприятия. Не удивительно, что система быстро прижилась. В 1953 году национальный ураганный центр США официально утвердил этот способ. Постепенно такая практика стала использоваться и в других частях планеты. В 1955 году Всемирная метеорологическая организация (ВМО), основанная в Женеве, разработала международную систему названий со списками женских имен для тропических ураганов, возникающих в Атлантическом океане и восточной части Тихого океана. А что на счет мужских имен? Их начали использовать только с 1979 года.

— Подключились феминистские движения. Им не нравилось, что разрушительные ураганы называют только женскими именами. Начались массовые протесты, — объясняет Леонид Старков. — Для того чтобы уладить конфликт, в ВМО решили включить в списки названий и мужские имена.

Как присваивают имена?

Имена для тропических ураганов выбираются из списков Всемирной метеорологической организации в алфавитном порядке. Так, первый ураган в сезоне получает имя, начинающееся с буквы «А», второй — с буквы «В» и так далее.

— Всего существует шесть списков, по 21 имени в каждом. Один список рассчитан на один год, а через шесть лет снова можно применять первый список. Однако если ураганов в году больше 21, то в ход идет греческий алфавит, — поясняет заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, — Каждый регион формирует свои списки в зависимости от культурных особенностей и каких-либо других предпочтений. Присваивать имя тропическому шторму принято, если скорость ветра более 62,4 км/ч. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра достигает 118,4 км/ч.

17 августа 1969 года ураган «Камилла» привел к массовым оползням и разрушениям в районе устья реки Миссисипи и унес жизни 259 человек.
17 августа 1969 года ураган «Камилла» привел к массовым оползням и разрушениям в районе устья реки Миссисипи и унес жизни 259 человек. | Источник: NASA
Если ураган становится особенно разрушительным и приводит к большому количеству жертв, его имя убирается из списка и заменяется другим.

Это делается для того, чтобы новые природные явления не ассоциировались у людей с катастрофой и не напоминали родственникам погибших о трагедии. Так было с ураганом «Катрина», который в августе 2005 года лишил крова 700 тысяч жителей Нового Орлеана и унес жизни 1836 человек.

В последние 10 лет система называть разрушительные явления женскими и мужскими именами распространилась и на нетропические циклоны.

— Им начали давать имена в Европе. За названия циклонов ответственна Национальная немецкая метеорологическая служба Deutscher Wetterdienst. В ней, к примеру, и дали имена циклонам «Ольга» и «Иван», которые обрушились на Россию в феврале 2024 года. А наши метеорологи и журналисты увидели эти названия на немецких картах погоды и тоже стали использовать, — объясняет ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. — Также на волне популярности Немецкая метеорологическая служба решила пойти навстречу тем, кто хотел бы добавить в список свое имя или подарить его, к примеру, любимой девушке. Такая услуга, кажется, стоит от 100 до 300 евро.

Вы можете заплатить, и следующий циклон назовут в вашу честь или же в честь вашей второй половинки.

«У японцев своя система»

В Северо-Западной части Тихого океана, где тропические ураганы называют тайфунами, после 1950-х годов также стали давать названия особо крупным и разрушительным природным явлениям, но по другой системе.

До «Катрины» Ураган 5-й категории «Эндрю» (на фото) был самым разрушительным ураганом в США за всю историю наблюдений.
До «Катрины» Ураган 5-й категории «Эндрю» (на фото) был самым разрушительным ураганом в США за всю историю наблюдений. | Источник: NASA

— В Японии не принято называть разрушительные природные явления именами людей, — рассказывает заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов. — В Стране восходящего солнца тайфунам присваивают названия животных, цветов, деревьев, продуктов, минералов, знаков зодиака или же каких-то других явлений. Этой же системы придерживаются и другие страны Юго-Восточной Азии. Так, например, тайфун «Моракот», унесший жизни 38 человек на Тайване, 22 человек на Филиппинах и еще шестерых в Китае в августе 2009 года, с тайского переводится как «сахарный тростник».

За присвоение названий тайфунам в окрестностях Японии несет официальную ответственность JMA (Японское метеорологическое агентство).

— В выборе названий участвуют все страны региона. Каждая страна на каждый сезон выделяет свое название, — добавляет Александр Кислов.

Циклон «Ксавье» пронесся по северной Европе в начале октября 2017 года и унес жизни семи человек.
Циклон «Ксавье» пронесся по северной Европе в начале октября 2017 года и унес жизни семи человек. | Источник: NASA

А как было раньше?

А раньше названия ураганам и тайфунам давали, что называется, как придется.

— Их могли назвать в честь святых, в день рождения которых произошло событие, или же по характеру самого явления. Так появился ураган Санта-Анна 1825 года, достигший Пуэрто-Рико и названный в честь святой Анны. Также до1950-го года ураганам в качестве названия нередко присваивали порядковые четырехзначные числа, первые две цифры обозначали год, вторые две — порядковый номер урагана в этом году, — рассказывает Леонид Старков.

В открытых источниках также пишут, что до системы названий австралийский метеоролог Клемент Рагг присваивал природным стихиям имена парламентариев, которые отказывались голосовать за предоставление кредитов на метеорологические исследования.

Однако современные метеорологи в один голос утверждают, что это не более чем байка, возникшая на фоне популярности темы.

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