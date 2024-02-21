Называли в честь жен и любовниц: кто и почему стал давать ураганам женские имена
Рассказываем, как зародилась традиция называть природные явления женскими и мужскими именами.
Рассказываем, как зародилась традиция называть природные явления женскими и мужскими именами.
В России этой зимой можно было услышать сразу о двух циклонах — «Иван» и «Ольга», которые принесли сильные бури и снегопады. Многие, наверняка, помнят ураган «Катрина», обрушившийся на США в 2005 году или ураган «Чарли», бушевавший во Флориде в 2004. Но кто и почему решил называть разрушительные природные явления женскими и мужскими именами? «Комсомолка» решила это выяснить.
Впервые женские имена в метеорологических сводках зазвучали еще во время Второй мировой войны. Тогда американцы передавали сообщения о тропических ураганах, бушующих в Тихом океане в авиационные и морские службы при помощи радиосвязи и телеграфа.
— Часто бывает так, что в одном районе действует сразу несколько тропических ураганов. Чтобы избежать путаницы и не использовать слишком много слов для описания конкретного природного явления, военные метеорологи решили называть их в честь своих жен, тещ, любовниц и боевых подруг, — рассказывает «Комсомолке» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. — С одной стороны, это некое признание в любви, а с другой, небольшая ирония с намеком на буйный характер женщин.
Удобно и просто для восприятия. Не удивительно, что система быстро прижилась. В 1953 году национальный ураганный центр США официально утвердил этот способ. Постепенно такая практика стала использоваться и в других частях планеты. В 1955 году Всемирная метеорологическая организация (ВМО), основанная в Женеве, разработала международную систему названий со списками женских имен для тропических ураганов, возникающих в Атлантическом океане и восточной части Тихого океана. А что на счет мужских имен? Их начали использовать только с 1979 года.
— Подключились феминистские движения. Им не нравилось, что разрушительные ураганы называют только женскими именами. Начались массовые протесты, — объясняет Леонид Старков. — Для того чтобы уладить конфликт, в ВМО решили включить в списки названий и мужские имена.
Имена для тропических ураганов выбираются из списков Всемирной метеорологической организации в алфавитном порядке. Так, первый ураган в сезоне получает имя, начинающееся с буквы «А», второй — с буквы «В» и так далее.
— Всего существует шесть списков, по 21 имени в каждом. Один список рассчитан на один год, а через шесть лет снова можно применять первый список. Однако если ураганов в году больше 21, то в ход идет греческий алфавит, — поясняет заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, — Каждый регион формирует свои списки в зависимости от культурных особенностей и каких-либо других предпочтений. Присваивать имя тропическому шторму принято, если скорость ветра более 62,4 км/ч. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра достигает 118,4 км/ч.
Это делается для того, чтобы новые природные явления не ассоциировались у людей с катастрофой и не напоминали родственникам погибших о трагедии. Так было с ураганом «Катрина», который в августе 2005 года лишил крова 700 тысяч жителей Нового Орлеана и унес жизни 1836 человек.
В последние 10 лет система называть разрушительные явления женскими и мужскими именами распространилась и на нетропические циклоны.
— Им начали давать имена в Европе. За названия циклонов ответственна Национальная немецкая метеорологическая служба Deutscher Wetterdienst. В ней, к примеру, и дали имена циклонам «Ольга» и «Иван», которые обрушились на Россию в феврале 2024 года. А наши метеорологи и журналисты увидели эти названия на немецких картах погоды и тоже стали использовать, — объясняет ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. — Также на волне популярности Немецкая метеорологическая служба решила пойти навстречу тем, кто хотел бы добавить в список свое имя или подарить его, к примеру, любимой девушке. Такая услуга, кажется, стоит от 100 до 300 евро.
Вы можете заплатить, и следующий циклон назовут в вашу честь или же в честь вашей второй половинки.
В Северо-Западной части Тихого океана, где тропические ураганы называют тайфунами, после 1950-х годов также стали давать названия особо крупным и разрушительным природным явлениям, но по другой системе.
— В Японии не принято называть разрушительные природные явления именами людей, — рассказывает заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов. — В Стране восходящего солнца тайфунам присваивают названия животных, цветов, деревьев, продуктов, минералов, знаков зодиака или же каких-то других явлений. Этой же системы придерживаются и другие страны Юго-Восточной Азии. Так, например, тайфун «Моракот», унесший жизни 38 человек на Тайване, 22 человек на Филиппинах и еще шестерых в Китае в августе 2009 года, с тайского переводится как «сахарный тростник».
За присвоение названий тайфунам в окрестностях Японии несет официальную ответственность JMA (Японское метеорологическое агентство).
— В выборе названий участвуют все страны региона. Каждая страна на каждый сезон выделяет свое название, — добавляет Александр Кислов.
А раньше названия ураганам и тайфунам давали, что называется, как придется.
— Их могли назвать в честь святых, в день рождения которых произошло событие, или же по характеру самого явления. Так появился ураган Санта-Анна 1825 года, достигший Пуэрто-Рико и названный в честь святой Анны. Также до1950-го года ураганам в качестве названия нередко присваивали порядковые четырехзначные числа, первые две цифры обозначали год, вторые две — порядковый номер урагана в этом году, — рассказывает Леонид Старков.
Однако современные метеорологи в один голос утверждают, что это не более чем байка, возникшая на фоне популярности темы.