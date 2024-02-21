В каких регионах России начинается затяжная оттепель

В первый день прихода циклона оттепели охватят только крайние западные области страны, на большей части европейской территории сохранится отрицательная температура. Например, в Брянске уже в среду ожидается слабая оттепель, которая с каждым днем будет усиливаться и по прогнозу достигнет +6 °С в воскресенье, 25 февраля.
В течение недели теплый поток начнет распространяться и на другие регионы Европейской России. К выходным столбики термометров окажутся выше 0 в северных регионах, центральных областях и в Черноземье.
В столице в среду ожидается −2°…-4 °С и небольшой снег. В четверг, 22 февраля, дневная температура может перейти через 0, а с пятницы, 23 февраля, прогнозируются +1…+3 °С, свойственные для марта. В результате потепления начнет активно таять снег, которого за зиму в столице выпало немало, а также разрушится наледь, сохранившаяся на дорогах после недавних гололедов.