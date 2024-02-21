В ВШЭ спрогнозировали рост неблагоприятных климатических условий в России

К середине XXI доля россиян, живущих на территориях с неблагоприятными климатическими условиями, увеличится, говорится в материалах НМЦУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» ВШЭ (есть в распоряжении РБК).
По оценке экспертов, в период 2011—2020 годов 90% населения России проживало в районах с более благоприятными климатическими условиями.
Авторы рассмотрели промежуточный и жесткий сценарии изменения климата до 2050 года.
В первом случае ожидается сохранение объема выбросов парниковых газов и рост средней глобальной температуры на 2. При этом климатические условия в европейской части России улучшатся, а в некоторых районах Сибири и Дальнего Востока — ухудшатся. Из-за увеличения влажности, количества осадков и скорости ветра в зимний период в Забайкалье и на юге Дальнего Востока возможно исчезновение благоприятной зоны для проживания. В Якутии и на побережье Охотского моря неблагоприятная зона расширится на юг. Абсолютно неблагоприятная зона сохранится только на побережье Северного Ледовитого океана в азиатской части страны, говорится в исследовании. Таким образом, площадь благоприятной зоны сократится на 1,7 п.п., условно благоприятной — на 7,6 п.п., неблагоприятной увеличится на 3,8 п.п., очень неблагоприятной — на 2,5 п.п.
Во втором сценарии прогнозируется рост выбросов парниковых газов и потепление на 2.4°C. Большая часть населения продолжит жить в благоприятном климате, однако возрастут риски ухудшения погоды на юге европейской части страны из-за усиления тепловой нагрузки. Абсолютно неблагоприятная зона сохранится только на арктических островах, говорится в материалах. Таким образом, площадь благоприятной зоны увеличится на 0,7 п.п., неблагоприятной — на 6,3 п.п., очень неблагоприятной — на 3,6 п.п., условно благоприятной — сократится на 8,5 п.п.
«Оба сценария показывают рост доли населения в условно неблагоприятной, неблагоприятной и очень неблагоприятной зонах (с 9,17 до 14,93/13,53%) за счет сокращения зон с более жесткими условиями и одновременно возможного ухудшения ситуации на юге Сибири и на Дальнем Востоке», — приходят к выводу эксперты.
При этом они допустили возвращение юга европейской части России (12 млн человек или 8,7% населения) в наиболее благоприятную зону в зависимости от климатического сценария.
По мнению авторов, необходимо создать стратегию адаптации населения к климатическим изменениям и интегрировать ее в стратегическое планирование. Ее нужно разработать с учетом выявленных противоречий — прогнозируемого сокращения населения северных регионов, в том числе Центральной России, при одновременном улучшении природно-климатических условий жизни человека и ростом населения южных регионов на фоне рисков засухи и жары.
По прогнозу Международного института прикладного системного анализа (IIASA), РАНХиГС и Росстата, численность населения России к 2050 году сократится на 6,5%, с 146,9 млн (в 2018 году) до 137,4 млн (в 2050 году) человек. При этом ожидается рост числа жителей Кавказа, Краснодарского края, Крыма и регионов с крупными городскими агломерациями. Население Московского региона, по прогнозу экспертов, достигнет 23 млн человек (17% от населения страны).
НМЦУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» ВШЭ рассчитал оценку природно-климатической комфортности условий жизни по методике, разработанной в институте географии РАН. Также были задействованы экспериментальные результаты климатических моделей Института вычислительной математики РАН, Метеорологического офиса Центра Хэдли, Института метеорологии им. Макса Планка.
Исследование было проведено без учета новых регионов, для которых прогнозные оценки численности населения недоступны.