Аномалия уже здесь: как часто происходит Эль-Ниньо и почему оно «разогревает» планету

По словам климатолога Андрея Киселева, объяснить появление Эль-Ниньо можно следующим образом:
— Начинается все вдоль побережья Перу, откуда идет перуанское холодное течение. Оно двигается на север и постепенно достигает экватора, после чего меняет свое направление и становится зональным. И так движется на запад. Но раз в несколько лет (иногда это занимает два года, иногда — семь лет) движение этого течения приводит к тому, что вверху земного шара появляется пятно теплой воды — более высокой температуры, чем окружающая среда. При этом ветры, которые несут теплые слои воды, замедляются, и пятно становится шире. Вот это и есть Эль-Ниньо.
Глобальное изменение температуры, как рассказал Киселев, связано с двумя факторами:
— Из исторических наблюдений отмечено, что в годы интенсивного Эль-Ниньо и температура растет более интенсивно. В год, когда фиксируется это явление, происходит температурный скачок. Предыдущий рекорд был в 2016 году — во время очередного периода. И совершенно неожиданно, но 2023 год тоже стал рекордно теплым по той же причине, — отметил Киселев.
Обычно Эль-Ниньо проявляет себя на второй год после фиксации, уточнил климатолог.
— То есть если оно было в 2023 году, то самый теплый период придется на 2024 год. В нашем же случае получилось так, что год, когда Эль-Ниньо проявило себя, сразу стал рекордным, существенно превысив прирост температуры за весь период наблюдений. Но длится это явление от 9 до 12 месяцев. Это означает, что где-то в середине весны оно сойдет на нет, — считает эксперт.
Интенсивная фаза Эль-Ниньо приводит к повышению температур, но из-за того, что она может завершиться уже весной, сложно предположить, насколько теплым будет лето, заключил Киселев.
При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Эль-Ниньо закончится уже в апреле, а значит, оснований для аномально жаркого лета нет.