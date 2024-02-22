В Индии наблюдается рекордный снегопад
В провинциях Кашмир и Джамму который день не прекращается рекордный за всю историю снегопад. Так, в окрестностях горной наблюдательной станции Кашмир высота снежного покрова составила более двух метров.
В провинциях Кашмир и Джамму который день не прекращается рекордный за всю историю снегопад. Так, в окрестностях горной наблюдательной станции Кашмир высота снежного покрова составила более двух метров.
Из-за стихии отменены сотни рейсов, закрыты основные дороги, нарушено железнодорожное сообщение. Также выпущено предупреждение о лавинах. По словам местных жителей, погода улучшилась, но снег еще не начал таять.