16:07 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В Индии наблюдается рекордный снегопад

В провинциях Кашмир и Джамму который день не прекращается рекордный за всю историю снегопад. Так, в окрестностях горной наблюдательной станции Кашмир высота снежного покрова составила более двух метров.

Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 86% 760 мм рт. ст. +3°
Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за стихии отменены сотни рейсов, закрыты основные дороги, нарушено железнодорожное сообщение. Также выпущено предупреждение о лавинах. По словам местных жителей, погода улучшилась, но снег еще не начал таять.

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