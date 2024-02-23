Тренд на сладость. Эксперт назвал 5 лучших новых сортов красной смородины
Когда неприхотливость нуждается в подкреплении вкусовыми качествами.
Когда неприхотливость нуждается в подкреплении вкусовыми качествами.
Красная смородина, хоть и менее популярна у дачников, чем черная, однако входит в обязательный продуктовый набор многих владельцев садов и огородов. Тенденция последних лет — рост культивирования сортов послаще, хотя витаминный состав таковых чуть беднее, чем у традиционно кисловатых. Что новенького можно попробовать вырастить в сезоне-2024?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Среди раннеспелых сортов особо выдающихся новинок пока не наблюдается, но «старые кони» в виде неплохо себя зарекомендовавших Ранней сладкой, Виксне и Йонкер ван Тетса борозды не портят. А вот среди среднеспелых вполне достоин широкого культивирования сорт Бараба. Куст компактный, легко формируемый, ягоды крупные и сладкие — содержание сахара в них не менее 9%. Не боится заморозков, хорошо переносит засуху, высокоурожаен.
Сладкие крупные ягоды дает и сорт Натали, но он более капризен, нежели Бараба и саженцы его довольно сложно приживаются. Зато если все пройдет удачно вам обеспечен прекрасный обильный урожай.
Среди сортов поздних можно смело рекомендовать следующие. Асора — устойчив ко многим болезням, обильное плодоношение, ягоды «упакованы» в плотные красивые кисти. Отличный вкус в свежем виде, равно и в соках, джеме, варенье. Но требователен к влаге. На пропущенные волей и неволей поливы отвечает потерей сладости. Практически не уступает ему в урожайности и вкусе сорт Розетта, однако для совсем уж начинающих его не посоветую. Сорт склонен к разрастанию и, соответственно, требует грамотной обрезки. Кроме того, Розетта болезненно реагирует на водный дисбаланс — равно не переносит сухость и переувлажнение, то есть график поливов должен быть безукоризненным.
Еще один сорт — Дар Орла. Хорош сладкими крупными ягодами, собранными в длинные (до 12 см) кисти, причем ягоды — с сухим отрывом, что делает процесс сбора легким и приятным. Отлично растет в тени и полутени, неприхотлив и не капризен, но вот часто болеет мучнистой росой и часто поражается тлей, а потому требует довольно строгого контроля за своим состоянием в течение сезона.