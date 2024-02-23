РАН: на Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка
Ночью 23 февраля на Солнце был зафиксирован крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле. Об этом сообщили «РИА Новости» в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ночью 23 февраля на Солнце был зафиксирован крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле. Об этом сообщили «РИА Новости» в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По ее данным, взрыв зарегистрировали в промежутке между 1:00 и 2:00 мск. Потоки излучения составили около 1 кВт на кв. км. Это в 2−3 раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Солнечная вспышка классифицирована как X6.3 и является наиболее крупной с 2017 года, добавили в РАН.
В лаборатории уточнили, что эта вспышка стала уже третьей, получившей высший балл X менее чем за 24 часа. «Последний взрыв… зарегистрирован в опасной близости от линии Солнце—Земля, что делает весьма значительной вероятность удара по Земле», — рассказали в ИКИ РАН. Точный прогноз ожидается к полудню.
В случае подтверждения движения облаков плазмы к Земле удар по магнитному полю ожидается в воскресенье, 25 февраля. Возможная сила магнитных бурь в этом случае может достичь уровня G4 (из пяти возможных).
В ИРИ РАН говорили, что сейчас на Солнце происходит один из наиболее сильных за последние два солнечных цикла всплесков активности. Солнечный цикл длится около 12 лет. Предположительно, максимум нынешнего цикла наступит в 2024—2025 годах. Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури, а также стать причиной сбоев в работе энергетических и навигационных систем.
Лаура Кеффер