В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,1
АЛМА-АТА, 23 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Таджикистане. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.
АЛМА-АТА, 23 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Таджикистане. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.
«Эпицентр землетрясения расположен в 593 км на юго-запад от города Алма-Ата на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 5.1», — говорится в сообщении.
Информации о разрушениях и жертвах не поступало.