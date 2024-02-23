10:28 (мск), источник: ТАСС

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,1

АЛМА-АТА, 23 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Таджикистане. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

Источник: РИА "Новости"

«Эпицентр землетрясения расположен в 593 км на юго-запад от города Алма-Ата на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 5.1», — говорится в сообщении.

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Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

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