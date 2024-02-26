В России изобрели новый способ борьбы с засухой

Биоуголь — древесный уголь, вносимый в почву для повышения плодородия.
Как уточнил ученый, внесение биоугля, толерантных микробов и микоризных грибов улучшает микробную функциональность почвы и способствует росту растений.
«Ризобактерии и микоризные грибы, стимулирующие рост растений, продемонстрировали фитостимулирующее поведение, которое поддерживает рост растений даже в засушливых условиях. Применение биоугля активизировало все эти механизмы и обеспечило лучшую среду обитания для роста. Мы использовали микоризные грибы (корневые симбионты). Они обеспечивают растение-хозяина питательными веществами, такими как фосфаты и азот», — объяснил Вишну Даял Раджпут.
Совокупность ризобактерий и микоризных грибов, стимулирующих рост растений, в биоугле может быть применена непосредственно в почве, так как использование биоугля уменьшает количество последствий изменения климата, пояснили в ЮФУ.
Основное преимущество этой технологии заключается в том, что биоуголь использует биомассу таким образом, что углерод удерживается и хранится в отличие от прямого сжигания, заключили там. Разработка велась учеными в рамках реализации проекта «Управление почвенными ресурсами и агроклиматология» программы «Приоритет-2030».
Ранее, 9 февраля, сообщалось, что специалисты Института высокомолекулярных соединений (ИВС) РАН совместно с Агрофизическим научно-исследовательским институтом в рамках проекта Российского научного фонда (РНФ) синтезировали полимерный гель, который стимулирует рост растений на ранних этапах развития, что повышает продуктивность и качество сельскохозяйственных культур. Грамм геля может впитать до 1 л воды. По словам экспертов, такие технологии могут быть использованы для адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, восстановления и реабилитации деградированных почв, увеличения урожайности и качества продукции.