В одном из крупнейших мегаполисов мира почти закончилась вода: осталось на несколько месяцев
Более 22 миллионов человек могут остаться без живительной влаги во время жары.
Более 22 миллионов человек могут остаться без живительной влаги во время жары.
Эксперты предупреждают, что к лету в одном из крупнейших городов мира может не хватить воды: Мехико, мегаполис с населением почти 22 миллиона человек, столкнулся с серьезным водным кризисом, поскольку целый комплекс проблем, включая географию, хаотичное городское развитие и дырявую инфраструктуру, усугубляется последствиями изменения климата.
Годы аномально низкого количества осадков, более длительные засушливые периоды и высокие температуры усилили нагрузку на систему водоснабжения в мексиканской столице Мехико. Власти ввели ограничения на воду, откачиваемую из водохранилищ.
Несколько районов страдали от нехватки воды в течение нескольких недель, и до начала дождей осталось еще четыре месяца.
Политики пытаются сдерживать развитие проблемы, но ситуация достигла такого критического уровня, что Мехико может оказаться на пороге «нулевого дня» в течение нескольких месяцев, когда в огромных районах города иссякнут краны.
Густонаселенный Мехико был построен на богатой глиной почве, в которую сейчас погружается, и подвержен землетрясениям и очень уязвим к изменению климата. Ацтеки выбрали это место для строительства своего города Теночтитлан в 1325 году, когда он представлял собой череду озер. Они строились на острове, расширяя город вширь, сооружая сети каналов и мостов для работы с водой.
Но в начале XVI века испанцы разрушили большую часть города, осушили дно озера, засыпали каналы и вырубили леса. Они рассматривали «воду как врага, которого нужно победить, чтобы город процветал», по словам архитектора Хосе Альфредо Рамиреса, это решение создало путь ко многим современным проблемам Мехико.
В октябре 2023 года национальная водохозяйственная комиссия страны Конагуа объявила, что ограничит подачу воды на 8 процентов, «чтобы обеспечить снабжение населения питьевой водой в условиях сильной засухи». Всего несколько недель спустя чиновники значительно ужесточили ограничения, сократив подачу воды по системе почти на 25 процентов, обвинив в этом экстремальные погодные условия.
«Необходимо будет принять меры, чтобы иметь возможность распределять воду, которая есть, чтобы гарантировать, что она не закончится», — заявил тогда генеральный директор Conagua Герман Артуро Мартинес Сантойо.
Согласно февральскому отчету 2024 года, около 60 процентов территории Мексики испытывает засуху от умеренной до исключительной. Почти 90 процентов территории Мехико страдает от сильной засухи, и ситуация будет ухудшаться, поскольку до начала сезона дождей еще несколько месяцев.
«Мы находимся примерно в середине сухого сезона, и устойчивое повышение температуры ожидается до апреля или мая», — признала специалист Джун Гарсия-Бесерра.
Климатические последствия столкнулись с проблемами роста быстрорастущего города. Эксперты отмечают, что по мере роста численности населения централизованная система водоснабжения отстает.
Водный кризис вызвал ожесточенные дебаты о том, достигнет ли город «нулевого дня», когда уровень воды в добывающей системе Кутзамала упадет до такого низкого уровня, что она не сможет обеспечить жителей города водой. В начале февраля местные СМИ широко распространили информацию о том, что чиновник из филиала Conagua заявил, что без существенных осадков «нулевой день» может наступить уже 26 июня 2024 года.
Но с тех пор власти пытались заверить жителей, что нулевого дня не будет и на пресс-конференции президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что ведется работа по решению проблем с водой. Мэр Мехико Марти Батрес Гвадаррама заявил, что новости о «дне ноль были фейковыми, распространяемыми политическими оппонентами».
«В Мехико может закончиться вода», — считает Соса-Родригес. По ее словам, это не означает полного краха системы водоснабжения, потому что город зависит не только от одного источника. Это будет не то же самое, что было в Кейптауне в Южной Африке, когда город был опасно близок к полному высыханию в 2018 году после сильной многолетней засухи.
По словам Соса-Родригес, в течение почти десяти лет она предупреждала чиновников об опасности нулевого дня для Мехико. Она также предлагала решения: улучшенная очистка сточных вод одновременно увеличит доступность воды и уменьшит загрязнение, в то время как системы сбора дождевой воды могут улавливать и перерабатывать дождевую воду и позволят жителям снизить свою зависимость от водопроводной сети или водовозов на 30 процентов.
В заявлении Conagua сообщила, что осуществляет трехлетний проект по установке, развитию и совершенствованию инфраструктуры водоснабжения, чтобы помочь городу справиться с сокращениями в системе Кутзамала, включая добавление новых скважин и ввод в эксплуатацию водоочистных сооружений.
Но тем временем некоторые жители вынуждены справляться с нехваткой продовольствия, в то время как другие — часто в более богатых анклавах — остаются в основном незатронутыми.
«В городе существует явное неравенство в доступе к воде, и это связано с доходами людей, — рассказывает в интервью CNN Соса-Родригес. — Хотя нулевой день, возможно, еще не наступил для всего Мехико, некоторые районы борются с этим годами».
Жительница городского района Тлалпан Аманда Мартинес в беседе с американским изданием поделилась историями, что для местных жителей нехватка воды не является чем-то новым. Ей и её семье часто приходится платить более 100 долларов за цистерну с водой из одного из городских водовозов. Но становится все хуже, по ее словам. Иногда без воды может пройти больше двух недель, и она боится того, что может произойти дальше.
У другого горожанина, Алехандро Гомеса, не было нормальной водопроводной воды более трех месяцев. По его наблюдениям, иногда она подается на час или два, но только тонкой струйкой, которой едва хватает, чтобы наполнить пару ведер. У Гомеса нет большого резервуара для хранения, поэтому он не может обеспечить доставку воды грузовиками — ее просто негде хранить. Вместо этого он и его семья обходятся тем, что могут купить и сохранить.