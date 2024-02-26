На Англию обрушилась одна из самых влажных зим за десятилетия
Из-за нее страдают фермы страны.
Из-за нее страдают фермы страны.
Эндрю Уорд, земледелец из Линкольншира, графства в Англии, рассказывает про своего знакомого, ферму которого затопило с октября. Теперь поле превратилось болото глубиной два метра. Угодья самого мужчины пострадали не так сильно, но он уверен, что урожай в этом году будет ужасающим.
Как сообщает The Guardian, за 12 месяцев только в четырех из 139 гидрологических районов Англии (районы вокруг рек, озер и других источников воды) уровень осадков был отнесен к категории нормальных. Из оставшихся районов 47 были оценены как особенно высокие, а 76 — более половины — как исключительно высокие.
Самый влажный период был зафиксирован за 27 лет наблюдений. Некоторые озимые культуры не были посеяны, в то время как другие были смыты потоками, вызванными проливными дождями. Последствия избыточной влаги испытали поля многих фермеров: земли оказались затоплены, а на некоторых участках уровень воды достигал пяти метров.
Совет по развитию сельского хозяйства и и садоводства говорит, что прогноз урожая на этот год выглядит мрачно. Специалисты говорят, что производство пшеницы сократится на четверть. В 2019—2020 годах уже была похожая ситуация: тогда посевная площадь стала меньше на 24%.
Более засушливый весенний период обычно дает возможность посеять новые культуры. Но со стороны фермеров спрос на семена возрос из-за пропуска посевов зимой вследствие дождей, поэтому торговцы пытаются закупить посадочный материал из-за границы, что повышает денежные расходы. Однако даже если есть возможно приобрести все необходимое, высока вероятность, что из-за паводков поля будут простаивать.
Климатический кризис, вероятно, принесет еще больше экстремальных погодных явлений. Поэтому правительство активно ищет решения для защиты сельскохозяйственных угодий во избежание потерь урожая.
Изменения климата негативно влияют на сельское хозяйство, но в то же время они улучшают вкус вина. Так, алкогольные напитки Бордо в годы влажной зимы и жаркого лета высоко оцениваются критиками.
Анна Морозова