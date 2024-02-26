Посмотрите на готовящиеся зацвести подснежники в Москве
Ростки обнаружили под слоем снега в «Аптекарском огороде».
Ростки обнаружили под слоем снега в «Аптекарском огороде».
В Москве со дня на день зацветут первые в этом году подснежники. Об этом сообщили представители ботанического сада «Аптекарский огород» (подразделение биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова) в телеграм-канале.
«Подснежники готовятся проснуться», — говорится в подписи под фотографией, на которой можно разглядеть светло-зеленые побеги двух подснежников под небольшим слоем снега.
Когда точно подснежники полностью расцветут, неизвестно. Год назад это произошло на территории «Аптекарского огорода» 12 марта, в 2022 году — почти на месяц раньше, 18 февраля, а в 2021-м — 2 марта.
24 февраля местные жители обнаружили первые подснежники в Шушарах под Санкт-Петербургом.
На территории «Аптекарского огорода» всего произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. В Красную книгу же внесены следующие виды подснежников: кавказский, лагодехский, узколистный, широколистный, подснежник Борткевича и подснежник Воронова. Первые в Москве цветы распускаются именно в «Аптекарском огороде», так как там создан особый микроклимат, рассказывали ТАСС представители сада.
За сбор, продажу и даже покупку краснокнижных подснежников предусмотрен штраф от 2,5 тыс. до 1 млн руб. Размер штрафа зависит от места сбора цветов и от лица, совершившего правонарушение.
В начале февраля в «Аптекарском огороде» впервые за 318-летнюю историю расцвело очень редкое растение дориантес пальмера (Doryanthes palmeri). Ее еще называют гигантской копьевидной лилией. В дикой природе дориантес пальмера встречается только в Восточной Австралии, и с 1995-го растение внесено в список уязвимых видов Нового Южного Уэльса. Растение обитает в специальной Субтропической оранжерее «Аптекарского огорода», где постоянно поддерживается температура +12…+14 °C. Пальмеру высадили там в 1950-е годы.
Ботанический сад Московского университета «Аптекарский огород» — самый старый в России. Он основан императором Петром I в 1706 году. Имеет статус памятника истории и культуры Москвы, памятника садово-паркового искусства XVIII века и особо охраняемой природной территории.