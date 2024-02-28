У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 фев — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 фев — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю.
«В первой половине ночи 29 февраля в акватории Тихого океана, в районе 11250 (Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский муниципальный район), ожидается опасное волнение моря высотой 8−9 метров», — говорится в сообщении.
В указанном районе явление сохранится до вечера 29 февраля.
По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за подхода циклона к берегам полуострова, 28 февраля в ряде районов начнется небольшой снег, усилится ветер. Днем 29 февраля осадки усилятся до умеренных, в Усть-Камчатском районе — до сильных. На побережьях ветер достигнет штормовой силы. В восточных районах края 29 февраля и 1 марта ожидается метель.