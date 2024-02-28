Учёные увидели неожиданный эффект глобального потепления: Острова в Арктике поднимаются вверх
Директор нацпарка Кирилов сообщил о неожиданном эффекте глобального потепления.
Директор нацпарка Кирилов сообщил о неожиданном эффекте глобального потепления.
День Арктики отмечается в России 28 февраля. В Арктике глобальное потепление идёт примерно в 4 раза быстрее, чем в других частях планеты. Здесь же находится наиболее быстро теплеющее место на Земле — в северной части Баренцева моря, между российским архипелагом Земля Франца-Иосифа и Шпицбергеном.
О неожиданном эффекте стремительных изменений климата сообщил Александр Кирилов, директор национального парка «Русская Арктика» (в него входит архипелаг Земля Франца-Иосифа, самый северный в России, часть архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане).
Оказывается, из-за глобального потепления и таяния льдов острова в Арктике поднимаются из моря вверх! Как же так? Ведь климатологи много лет пугали нас прямо противоположной страшной картиной: ледники тают, уровень Мирового океана повышается, и скоро под воду уйдут Венеция, Гонконг и другие прибрежные города. Да и целые островные государства — такие как Мальдивы. А получается, что все наоборот? Острова не тонут, а поднимаются из воды?
На самом деле происходит и то, и другое. Мальдивам (как и Венеции) действительно грозит повышение уровня моря, их и правда может затопить. Но одно дело — тропики, совсем другое — Арктика. Там тающие ледники вызывают противоположный эффект, никак не отменяющий при этом рост уровня Мирового океана:
— Мы фиксируем изменения климата. Ледяные купола на островах Земли Франца-Иосифа деградируют, становятся меньше, и острова поднимаются, — заявил Александр Кирилов. — Дело в том, что ледовые купола давят на острова, а когда они освобождаются от гнета, то начинают чуть-чуть приподниматься из вод. В прошлом году мы начали работы с Институтом географии РАН по изучению ледников на острове Земля Александры.
Ледниками покрыто 85% территории Земли Франца-Иосифа, так что таять там есть чему. Новыми Мальдивами этот архипелаг вряд ли станет, какими бы семимильными шагами ни шло глобальное потепление. Туризм здесь другой — в национальный парк «Русская Арктика» путешественники прибывают на ледоколе «50 лет Победы», совершающем круизы на Северный Полюс, а также на яхтах ледового класса, рассказал Кирилов.