Скользкие дорожки: чем удивит погода в начале весны | Источник: Известия
Колебания температуры от отрицательной ночью к плюсовой днем могут привести к гололедице, но сделают таяние снега постепенным. В результате сухо станет нескоро — потребуется время, чтобы исчезли рекордные сугробы. Автолюбителям не стоит торопиться со сменой зимней резины, предостерегли эксперты.
Начало марта в центральных регионах России обещает быть теплым, температура воздуха превысит климатическую норму на 2−4 градуса. Об этом «Известиям» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
— Можно предположить, что первая декада марта будет скупа на осадки, — отметил он.
До конца текущей недели температурных скачков не ожидается, как и активных циклонов или сильных снегопадов.
— Ночные температуры ожидаются порядка −1…-5 градусов, а дневные — 0…+3 градуса. Такая погода сохранится до конца недели, — пояснил Александр Шувалов.
Температурные колебания в конце февраля уже привели к гололеду в центральной части страны, напомнила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В Москве скользко на дорогах будет вплоть до 29 февраля.
— Пока в центре Русской равнины сохранится противостояние двух воздушных масс, теплой на западе и холодной на востоке, сохранится угроза гололеда в Вологодской, Костромской, Ярославской, Тверской, Московской областях, — сообщила эксперт.
В ночь на среду, 28 февраля, погодные условия в Москве будут способствовать образованию гололедицы: после плюсовых отметок днем ночью столбик термометра опустится до отрицательных значений. Поэтому пешеходам важно быть внимательными и аккуратными на улице, напомнили в комплексе городского хозяйства Москвы. Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Но колебания температуры, которые чреваты гололедицей, сделают таяние снега более плавным и постепенным, добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«До конца первой декады марта существенных похолоданий не ожидается», — написал он в своем Telegram-канале, подтвердив, что температура воздуха будет выше климатической нормы.
Высокие сугробы вряд ли позволят говорить о ранней весне, добавил Александр Шувалов. По данным «Фобоса», в конце февраля в Москве они достигают 55−68 см, что в полтора раза больше нормы, а в Подмосковье — 58−63 см.
— Всем хотелось бы, чтобы весна наступила пораньше, но по факту потребуется слишком много тепла, энергии для того, чтобы растопить эти зимние сугробы, — отметил он.
Пора ли менять зимнюю резину
С приходом весны не стоит сразу менять зимнюю резину на летнюю, предупредили эксперты. Ориентироваться нужно на погодные условия в конкретном регионе, сказал руководитель сети автосервисов Fit Service Николай Погуляев.
— Я рекомендую не торопиться с заменой резины. Как правило, пик сезона приходится на середину апреля и длится до конца мая, — отметил он.
Чаще всего опытные автовладельцы меняют зимние шины на летние после того, как полностью сойдет снег и среднесуточная температура установится на отметке +5…+6 °C, напомнила управляющий директор Frank Auto Ирина Франк.
— В таких условиях зимняя резина утрачивает свои свойства: ухудшается сцепление с дорожным полотном и увеличивается тормозной путь, — напомнила она «Известиям». — Кроме того, она быстрее изнашивается при положительных температурах, а летние покрышки экономят топливо и ресурс.
Летние покрышки можно использовать с марта по ноябрь, а зимние ошипованные шины с маркировкой — с сентября по май, напомнила Ирина Франк. На зимней неошипованной резине можно ездить круглый год.
Кроме размера, сезонности, меток износа на шины наносится маркировка, обозначающая условия, в которых их можно эксплуатировать.
Маркировка M+S — шины для грязи и снега; M+SE — для грязи и снега с шипами, значок снежинки в треугольнике — для суровых зимних условий; M+T — грязь и бездорожье; AGT — всесезонные шины; Water, Rain, Aqua, значок зонтика — шина подходит для мокрой дороги.
Согласно действующим нормам, смену резины необходимо провести не позднее 1 июня. С сентября 2023 года за езду на шинах не по сезону водителей могут оштрафовать на 500 рублей, напомнил автомобильный эксперт майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.
— Я бы не советовал пользоваться всесезонной резиной. Она позволяет сэкономить на услугах шиномонтажа, но такие шины имеют усредненные параметры и снижают управляемость автомобилем на зимних обледенелых и летних нагретых дорогах, — отметил он.
Кроме того, всесезонные шины быстрее изнашиваются, добавил эксперт. А летние требуют небольшой «прикатки».
— На летних шинах есть заводская масляная пленка, ее необходимо «прикатать», чтобы сцепление с дорогой было оптимальным, — рассказал Виктор Кондрашин. — То есть после установки новых летних шин первые 100 км пути необходимо двигаться без рывков, резких ускорений и торможений.
Несмотря на уход многих иностранных производителей шин, на складах всё еще сохранились их товарные остатки, а также успешно работает параллельный импорт. Рынок адаптировался к новым условиям, поэтому никакого дефицита по основным категориям на рынке нет, считает Николай Погуляев.
Если резина будет использоваться не первый сезон и хранилась на балконе или в гараже, необходимо проверить ее на повреждения, напомнил технический директор Fit Service Алексей Рузанов. Так, не менее 4 мм должна быть глубина протектора — поверхность автомобильных шин, которая соприкасается с дорожным полотном и на которую нанесен рисунок из борозд и канавок разной глубины.
— Колеса можно менять местами, чтобы износ был равномерным. При этом нужно учитывать направленность и асимметричность шин, — рассказал «Известиям» эксперт. — Рекомендуется балансировать диски перед установкой на автомобиль. И важно придерживаться давления, рекомендованного автомобильным производителем, чтобы не снижать ходовые характеристики машины и не портить шины.
Оптимальный срок хранения шин не превышает пяти лет, напомнил он.