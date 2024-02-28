Депутат Чаплин раскрыл, как делить спорные деревья и кусты соседям по даче
Дачникам разъяснили, кто владелец урожая, если ветви свисают к соседям.
Дачникам разъяснили, кто владелец урожая, если ветви свисают к соседям.
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как делить урожай соседям по даче в спорных случаях, если ветви свисают на соседний участок.
По словам Чаплина, если яблоня или вишня раскидывают ветви на участок соседей, то, по закону, плоды принадлежат соседям.
В таких случаях, когда возникает спор из-за урожая, нужно договориться о совместном сборе плодов, рекомендовал депутат. Если вопрос не удастся решить миром, то владелец деревьев вправе обратиться в полицию.
Чаплин также рассказал, что делать, если урожай портят соседские животные, например, по огороду бегают кролики и уничтожают растения. Нужно обратиться в районный муниципалитет и попросить их провести проверку. После этого следует подать жалобу в суд, сообщил глава Союза дачников в беседе с News.ru.