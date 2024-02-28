В России испытали вирус — убийцу сибирского шелкопряда
Ученые расширяют фундаментальные знания о вирусе и запускают процедуру регистрации средства для защиты от насекомых на его основе.
Ученые расширяют фундаментальные знания о вирусе и запускают процедуру регистрации средства для защиты от насекомых на его основе.
НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Ученые Института систематики и экологии животных (ИСиЭЖ) СО РАН испытали штамм вируса, поражающий вредителя хвойных лесов — сибирского шелкопряда. На его основе в течение четырех лет планируется создать биологическое средство защиты от насекомых, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
«Исследователи выделили штамм вируса из сибирского шелкопряда. Он обладает рядом свойств, которые делают его эффективнее бактериальных препаратов, существующих на рынке сейчас. По прогнозам исследователей, биологическое средство на основе штамма вируса цитоплазматического полиэдроза может начать применяться на практике через три-четыре года», — сообщает издание.
По словам заведующего лабораторией экологической физиологии ИСиЭЖ СО РАН Вячеслава Мартемьянова, ученые выяснили, что одна вирусная частица, проглоченная гусеницей, способна привести к летальному исходу в 70% случаев. Более того, вирусы, один раз попавшие в популяцию, продолжат передаваться и в последующие поколения.
Сейчас ученые расширяют фундаментальные знания о вирусе и запускают процедуру регистрации средства для защиты от насекомых на его основе. Параллельно они планируют развивать дистанционный мониторинг и прогноз вспышек численности шелкопрядов, что может существенно повысить эффективность применения препаратов на основе биологических агентов.
Непарный и сибирский шелкопряд — вредители, ежегодно повреждающие более 2 млн га территории России. Непарный шелкопряд поражает в основном лиственные деревья, которые, несмотря на способность восстанавливаться, становятся уязвимы. Сибирский шелкопряд повреждает хвойные деревья, которые не восстанавливаются. Почти 70% повреждений лесов приходится на эти два вида вредителей.