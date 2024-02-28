В озерах Тибета нашли антибиотики
Это открывает возможность обеспечения человечества новыми лекарствами.
Это открывает возможность обеспечения человечества новыми лекарствами.
Международная команда ученых обнаружила в почве и соленых озерах Тибетского нагорья обитающих там бактерий, которые вырабатывают антибиотики. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.
Антибиотики — основное средство для борьбы с бактериальными инфекциями. Но процент устойчивости бактерий к препаратам растет, так как микроорганизмы, пережившие их воздействие, передают случайно оказавшиеся у них действенные механизмы защиты потомкам. Поэтому в современном мире так необходимо искать новые лекарства и призывать к более ответственному отношению к уже имеющимся.
У фармацевтов есть два способа решения сложившейся проблемы: искать новые антибиотики в химических библиотеках или внимательнее осматривать мир вокруг. Конечно, просто посмотрев «под кустом» новый препарат будет не найти. Поэтому исследователи отправились в экспедицию на Тибетское нагорье, где собрали образцы воды из четырех соленых озер и несколько образцов почв.
Полученные культуры протестировали на предмет противомикробной активности. И, действительно, некоторые бактерии вырабатывали антибиотики. Далее их проверили на возможность ликвидировать ряд известных патогенов человека.
Для раскрытия свойств и природы молекул биологи использовали специальные штаммы кишечной палочки. Они отличаются от других форм этой бактерии отсутствием некоторых защитных механизмов, противодействующих работе определенных классов антибиотиков. Эта черта бактерий позволяет использовать их для выявления присутствия разных типов лекарств в изучаемых экстрактах и природных средах.
Исследователи использовали специальные методы анализа и установили, какие именно химические соединения входят в состав природных экстрактов. Оказалось, что вода из соленых озер содержит хадамицины и кидамицины, а образцы тибетской почвы — рифамицины. Все эти вещества обладают противоопухолевой активностью.
Ученые уверены, что открытие на Тибете — это всего лишь первый шаг, так как в подобных естественных средах могут скрываться и неизвестные антибиотики.
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Анна Морозова