16:00 (мск), источник: Аргументы и факты

Как сделать посев успешным? Инфографика

Дачная посевная кампания вступает в решающую фазу. Именно в эти дни в немалой степени определяется, каким будет итоговый урожай. И одна из важнейших составляющих — правильно подготовить семена к посадке.

Существует множество способов. Зарекомендовавшие себя надежными — в инфографике aif.ru.

Источник: Аргументы и факты
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