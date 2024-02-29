Как сделать посев успешным? Инфографика
Дачная посевная кампания вступает в решающую фазу. Именно в эти дни в немалой степени определяется, каким будет итоговый урожай. И одна из важнейших составляющих — правильно подготовить семена к посадке.
Дачная посевная кампания вступает в решающую фазу. Именно в эти дни в немалой степени определяется, каким будет итоговый урожай. И одна из важнейших составляющих — правильно подготовить семена к посадке.
Существует множество способов. Зарекомендовавшие себя надежными — в инфографике aif.ru.