Какой будет весна? Метеорологи дают прогноз
Весна в центральной России ожидается теплее нормы.
Весна в центральной России ожидается теплее нормы.
Уходящая зима в центральной части России оказалась снежной и на 0,9 градуса холоднее нормы: в декабре отклонение составило минус 0,1 градуса, в январе минус 3,9 градуса, в феврале плюс 1,2. Осадков за сезон выпало на 18% больше нормы, а высота сугробов оказалась на 55% выше, сообщает 29 февраля центр «ФОБОС».
Март сохранит черты зимнего сезона. Азиатский антициклон ослабеет, циклоническая деятельность тоже станет менее интенсивной. Благодаря притоку солнечной радиации температура начнёт быстро повышаться. Вместе с тем погода ожидается очень изменчивая: потепления будут сменять резкие похолодания со снегопадами и метелями.
Март в столичном регионе ожидается относительно тёплым и сухим. Среднемесячная температура окажется на 1−3 градуса выше нормы, дефицит осадков составит 10−20% от положенного. Наступление метеорологической весны (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону плюса) вероятно с 16 до 21 марта. При этом в марте должны быть два арктических вторжения: в первой и третьей декадах, так что начало апреля будет холодным. В апреле вероятны мощные ультраполярные вторжения. По оптимистичный прогнозам, апрель будет близким к норме и по температуре, и по осадкам. В мае ожидается превышение: осадков может быть на 20% больше нормы, а температура на 1−2 градуса выше. То есть в среднем весна в центральной России ожидается, по прогнозу метеорологов, «немного теплее нормы, с умеренным количеством небесной влаги».