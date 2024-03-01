Что лучше выбрать: теплицу, парник или закрытую грядку?
Эксперт рассказал о главных ориентирах выбора.
Эксперт рассказал о главных ориентирах выбора.
Подобным вопросом чаще всего задаются начинающие дачники, особо не вдающиеся в подробности терминологии. Между парником и теплицей действительно есть разница, однако касается она чисто конструктивно-строительных аспектов, а не функционала. Поэтому, чтобы ответить на вопросы «что предпочесть?» и «какие есть плюсы и минусы?», ориентироваться надо на собственные потребности. На какие же в первую очередь?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— На всякий случай напомню аксиому: теплица — сооружение фундаментальное и круглогодичное, а парник или закрытая грядка — временные. Все упомянутые сооружения воздвигаются с одной целью: создать выращиваемым овощам максимально комфортные условия роста и развития, прежде всего температурный режим для теплолюбивых. Теоретически — да и на практике — теплица может делать это круглогодично, парник — в течение дачного сезона.
Поэтому теплица больше нужна тем дачникам, кто живет на даче постоянно, а не наездами. Кроме того, здравый смысл диктует оценку площади: позволяет ли размер вашего участка воздвигнуть стационарную теплицу хотя бы в 6−10 квадратных метров, или такой объект создаст вам проблемы? Вот и ответьте на него максимально объективно. Позволяет — стройте, нет — значит, ваш вариант — парник.
Следующий момент: что вы собираетесь выращивать? Если это сорта или гибриды только для открытого грунта, то вам вполне хватит и парника, укрытие с которого вы можете то убирать, то ставить вручную в нужный момент. Но если у вас преобладают культуры закрытого грунта, то теплица будет оптимальным вариантом.
И, конечно, не будем забывать, что теплица — вне зависимости от материала стен и крыши (стекло, поликарбонат