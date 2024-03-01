11:57 (мск), источник: Аргументы и факты

Что лучше выбрать: теплицу, парник или закрытую грядку?

Эксперт рассказал о главных ориентирах выбора.

Источник: РИА "Новости"

Подобным вопросом чаще всего задаются начинающие дачники, особо не вдающиеся в подробности терминологии. Между парником и теплицей действительно есть разница, однако касается она чисто конструктивно-строительных аспектов, а не функционала. Поэтому, чтобы ответить на вопросы «что предпочесть?» и «какие есть плюсы и минусы?», ориентироваться надо на собственные потребности. На какие же в первую очередь?

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— На всякий случай напомню аксиому: теплица — сооружение фундаментальное и круглогодичное, а парник или закрытая грядка — временные. Все упомянутые сооружения воздвигаются с одной целью: создать выращиваемым овощам максимально комфортные условия роста и развития, прежде всего температурный режим для теплолюбивых. Теоретически — да и на практике — теплица может делать это круглогодично, парник — в течение дачного сезона.

Поэтому теплица больше нужна тем дачникам, кто живет на даче постоянно, а не наездами. Кроме того, здравый смысл диктует оценку площади: позволяет ли размер вашего участка воздвигнуть стационарную теплицу хотя бы в 6−10 квадратных метров, или такой объект создаст вам проблемы? Вот и ответьте на него максимально объективно. Позволяет — стройте, нет — значит, ваш вариант — парник.

Следующий момент: что вы собираетесь выращивать? Если это сорта или гибриды только для открытого грунта, то вам вполне хватит и парника, укрытие с которого вы можете то убирать, то ставить вручную в нужный момент. Но если у вас преобладают культуры закрытого грунта, то теплица будет оптимальным вариантом.

И, конечно, не будем забывать, что теплица — вне зависимости от материала стен и крыши (стекло, поликарбонат и т. д.) — нуждается зимой в регулярном освобождении от снега, чтобы не получить повреждений, То есть, когда вы живете на даче практически безвыездно, то это вполне удобный вариант, а вот если у вас получается за зиму выбраться на дачу пару раз или вообще нет такой возможности, то лучше ограничиться парником.

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