Биолог рассказала, какие полезные растения можно выращивать на даче

Так, одно из самых полезных растений, которое можно вырастить на даче — дыня (Cucumis melo), заявила специалист. Дыня содержит кремний, кобальт, бета-каротин, фолиевую кислоту, витамин С, витамины группы В. Дыня полезна для сердца, сосудов, зрения и пищеварения.
«В большинстве регионов России вырастить дыню можно только через рассаду. Семена следует высевать не раньше 15 апреля. Посев семян осуществляют в отдельные емкости. Семена перед посевом лучше всего прорастить. После посева емкости необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой, которую после появления всходов снимают. Рассада должна получать достаточное освещение, до 12 часов в день. Если естественного освещения недостаточно, то используют фитолампы для досветки. Уход за рассадой заключается в регулярном поливе. Высаживать рассаду лучше всего в конце мая в теплицу, а не в открытый грунт, так как погодные условия могут быть недостаточно хороши для вызревания плодов. При выращивании культуры следует обратить внимание на сроки созревания плодов. Если вы выбрали ранний сорт, то от посадки до уборки урожая проходит 70 дней, если среднеспелый — 80−90 дней, поздний — 95−110 дней», — сказала Алексеева.
Еще одно полезное для здоровья растение — тимьян (чабрец) (Thymus L), отметила биолог. Этот полукустарник содержит эфирные масла, дубильные вещества, горечи, макро- и микроэлементы.
Он обладает противовоспалительными, антисептическими свойствами, полезен при заболеваниях верхних дыхательных путей. Используется в качестве приправы к закускам, супам, вторым горячим блюдам.
«Выращивать тимьян можно в открытом грунте через рассаду, или в горшочке, который может стоять на подоконнике. При посеве на рассаду семена высеивают в ящики во второй-третьей декадах марта. В почву нужно добавить песок, а семена заложить на глубину 1−1,5 см. Место для выращивания рассады должно быть достаточно светлым, чтобы растения не вытягивались и не чахли. Уход за рассадой заключается в регулярном поливе, который на начальном этапе заключается в опрыскивании грунта из пульверизатора. Перед высадкой рассады в открытый грунт, в почву вносят мочевину», — заключила эксперт.
18 февраля депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил, что выращивание ипомеи трехцветной на садовом участке может грозить уголовной ответственностью. В семечках этого растения содержатся наркотические вещества, поэтому если на участке растет более 100 вьюнов ипомеи, то это будет квалифицироваться как преступление. Уголовная ответственность грозит за хранение или получение даже 3 г семян цветка, наказание может составить до двух лет лишения свободы, подчеркнул парламентарий.