«Торговаться обязательно»: эксперт назвал ошибки россиян при покупке дачи
«Никогда не смотрите дом в теплую сухую погоду».
«Никогда не смотрите дом в теплую сухую погоду».
С момента начала пандемии загородная недвижимость становится все более востребованной. Ежегодный прирост спроса составляет от 7% до 10%. Особенно интерес к участкам, дачам и коттеджам ощутим весной. О том, как правильно в этом сезоне подобрать загородную недвижимость, проверить объект и документы собственника, безопасно провести сделку, рассказала эксперт компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.
Выбор характеристик сугубо индивидуален и должен соответствовать конкретным целям покупателя. Для этого важно понять, какое максимальное количество времени планируется уделять дороге до дома, а в случае планов переезда за город, стоит обратить внимание на то, если ли поблизости магазины или хотя бы пункты доставки, построены ли школы и детские сады. Надеяться на то, что долгий путь до дачи можно перетерпеть или что всю необходимую инфраструктуру построят через год-два, не стоит.
Недвижимость в наиболее развитых районах с хорошей транспортной доступностью стоит действительно дороже, но ограничивать себя в базовых удобствах в погоне за более низкой ценой все-таки не нужно. Если подходящая локация кажется слишком дорогой, лучше пойти на компромисс и пожертвовать параметрами, которые в долгосрочной перспективе минимально повлияют на уровень жизни. Например, можно отказаться от хорошего ремонта, а позже сделать его самостоятельно, или выбрать площадь чуть меньше, чем планировалось изначально.
С одной стороны, поехать на просмотр в погожий день — гораздо комфортней, но максимально качественно проверить недвижимость в этом случае не получится.
В сырую прохладную погоду, в период таяния и паводков, на поверхности оказываются сразу все нюансы: состояние крыши, подвала, отопления, влагостойкость дома, можно выяснить подтапливается ли участок, как выглядит рельеф территории, размыта ли дорога к дому
Вторая популярная ошибка покупателей — не торговаться с собственником. Подавляющее большинство продавцов закладывают в стоимость объекта возможный дисконт. Обычно он составляет от 2% до 3%, но скидка может варьироваться в зависимости от состояния дома.
Например, покупатель заметил, что в доме подтекает крыша, но отказываться от объекта не хочет, так как по остальным параметрам он полностью соответствует всем ожиданиям. В этой ситуации можно рассчитать стоимость ремонта и предложить собственнику уступить эту сумму. При вежливом и аргументированном торге, продавцы практически в 100% случаев соглашаются на дисконт.
Краеугольный камень сделок со «вторичкой», в том числе с загородной недвижимостью, — проверка документов собственника. Надеяться на удачу в вопросах с документами никогда не стоит.
— Безусловно, большинство покупателей внимательно изучают вопрос сбора документов перед сделкой: читают информацию в интернете, советуются со знакомыми, проверяют перечень необходимых справок и выписок на официальных порталах. Но, к сожалению, при самостоятельной проверке всегда есть риск столкнуться с неприятными последствиями: сделка может не пройти или вместе с домом новый владелец в подарок получит обременения, которые не удалось обнаружить заранее, — говорит Елена Мищенко.