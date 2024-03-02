05:53 (мск), источник: Московский комсомолец

«Торговаться обязательно»: эксперт назвал ошибки россиян при покупке дачи

«Никогда не смотрите дом в теплую сухую погоду».

Источник: РИА "Новости"

С момента начала пандемии загородная недвижимость становится все более востребованной. Ежегодный прирост спроса составляет от 7% до 10%. Особенно интерес к участкам, дачам и коттеджам ощутим весной. О том, как правильно в этом сезоне подобрать загородную недвижимость, проверить объект и документы собственника, безопасно провести сделку, рассказала эксперт компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Начать поиск подходящего объекта лучше всего с локации и определения таких параметров, как расстояние от города и ближайшей станции общественного транспорта, качество социальной и коммерческой инфраструктуры, наличие рядом леса, реки, озера, пляжа или других мест для прогулок и отдыха.

Выбор характеристик сугубо индивидуален и должен соответствовать конкретным целям покупателя. Для этого важно понять, какое максимальное количество времени планируется уделять дороге до дома, а в случае планов переезда за город, стоит обратить внимание на то, если ли поблизости магазины или хотя бы пункты доставки, построены ли школы и детские сады. Надеяться на то, что долгий путь до дачи можно перетерпеть или что всю необходимую инфраструктуру построят через год-два, не стоит.

Недвижимость в наиболее развитых районах с хорошей транспортной доступностью стоит действительно дороже, но ограничивать себя в базовых удобствах в погоне за более низкой ценой все-таки не нужно. Если подходящая локация кажется слишком дорогой, лучше пойти на компромисс и пожертвовать параметрами, которые в долгосрочной перспективе минимально повлияют на уровень жизни. Например, можно отказаться от хорошего ремонта, а позже сделать его самостоятельно, или выбрать площадь чуть меньше, чем планировалось изначально.

Если подходящий дом или участок уже найдены, важно правильно определить время для просмотра. Одна из наиболее частых ошибок покупателей — посещение объекта в сухую теплую погоду.

С одной стороны, поехать на просмотр в погожий день — гораздо комфортней, но максимально качественно проверить недвижимость в этом случае не получится.

В сырую прохладную погоду, в период таяния и паводков, на поверхности оказываются сразу все нюансы: состояние крыши, подвала, отопления, влагостойкость дома, можно выяснить подтапливается ли участок, как выглядит рельеф территории, размыта ли дорога к дому и т. д.

Вторая популярная ошибка покупателей — не торговаться с собственником. Подавляющее большинство продавцов закладывают в стоимость объекта возможный дисконт. Обычно он составляет от 2% до 3%, но скидка может варьироваться в зависимости от состояния дома.

Например, покупатель заметил, что в доме подтекает крыша, но отказываться от объекта не хочет, так как по остальным параметрам он полностью соответствует всем ожиданиям. В этой ситуации можно рассчитать стоимость ремонта и предложить собственнику уступить эту сумму. При вежливом и аргументированном торге, продавцы практически в 100% случаев соглашаются на дисконт.

Краеугольный камень сделок со «вторичкой», в том числе с загородной недвижимостью, — проверка документов собственника. Надеяться на удачу в вопросах с документами никогда не стоит.

— Безусловно, большинство покупателей внимательно изучают вопрос сбора документов перед сделкой: читают информацию в интернете, советуются со знакомыми, проверяют перечень необходимых справок и выписок на официальных порталах. Но, к сожалению, при самостоятельной проверке всегда есть риск столкнуться с неприятными последствиями: сделка может не пройти или вместе с домом новый владелец в подарок получит обременения, которые не удалось обнаружить заранее, — говорит Елена Мищенко.

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