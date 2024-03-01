В Союзе садоводов рассказали о методах борьбы с вредителями
Эксперты предупредили, что народные способы могут быть неэффективны.
Эксперты предупредили, что народные способы могут быть неэффективны.
Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, как по окончанию зимы подготовить растения к новому дачному сезону и защитить их от вредителей. Она поделилась этим с Pravda.Ru.
По словам специалиста, после таяния снега многие дачники начинают поливать кусты и деревья горячей водой, чтобы уничтожить прячущихся в коре и почках насекомых. Она отметила, что в большинстве случаев кипяток не достает до вредителей, однако наносит ожоги растениям.
«Кипяток, пройдя через почту, будет более низкой температуры ― для вредителей это будет никак, Растения мгновенно погибнут, которые окажутся на пути. Это крайне странный неэффективный способ, я думаю, он вообще от вредителей не подходит», — сказала она.
Она отметила, что в специализированных магазинах продается множество средств, которые помогут обработать растение и не нанести ему вреда. Так, она рекомендовала приобрести гранулированные приманки, которые поедаются насекомыми. Однако важно провести обработку до их выхода из «спячки».
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