Когда сажать лук в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Лук можно сажать весной и осенью под зиму. А если нужны именно луковые перья, то и весь сезон. Но все же есть благоприятные и совсем не подходящие дни для такого занятия. Рассказываем, когда сажать лук в 2024 году.
Что важно знать о выращивании лука
Считается, что вырастить лук просто — справится и новичок. Но порой даже опытные садоводы не знают некоторые важные факты об этой культуре.
|Лук можно сажать весной или осенью (под зиму)
|Осенью лук высаживают, когда днем температура доходит до +5 ºC, а ночью опускается до 0 ºC. Весенние посадки следует начинать, когда уже не предполагается сильных заморозков
|Специалисты рекомендуют определенную схему посадки лука
|Схема для семян: 15 × 2 см;
схема для лука-севка: 15–25 × 5 см (осенью), 15–25 × 10 см (весной)
|Важна глубина заделки зубчиков
|Семена нужно сажать в землю на 2–3 см, а севок — примерно на 0,5 см от «плечиков»
|Есть хорошие и плохие предшественники для лука
|Хорошие: огурцы, томаты, горох, капуста, картофель;
плохие: растения, которые относятся к семейству луковых (лук, чеснок)
|Лук любит тепло и свет
|Выбирайте для посадки освещенные участки огорода. В тени лук будет расти хуже. Для хорошего урожая землю нужно удобрять
|Для посадок подойдут нейтральные почвы, ближе к слабощелочным
|На нейтральную почву можно насыпать золу. А на слабокислую — мел или доломитовую муку
|Луку нужны подкормки с калием
|Специалисты советуют удобрять почву монофосфатом калия
Как определить сроки посадки лука
— Во всех регионах сроки посадки лука разные. Например, у нас на Урале, как правило, лук сажают в мае. Сроки посадки могут сдвигаться. Они зависят от сорта лука и от температуры: нужно дождаться, когда земля прогреется, — рассказывает Наталья Семенова, консультант садового центра «Цветущая усадьба» (г. Челябинск).
Весной лук сажают, когда уже минует угроза сильных заморозков (холоднее −3 ºC). В регионах России этот период наступает в разное время. Например, в средней полосе России — в конце апреля. Но если весна выдалась ранняя, теплая, можно сажать севок и в начале этого месяца.
Кроме того, сроки посадки зависят от того, какой сорт вы выбрали: ранний, средний, среднепоздний, поздний.
Ну и, конечно же, многие ориентируются на лунный календарь: следят за фазами Луны. Считается, что убывающая Луна наиболее благоприятна для посадки лука.
Когда сажать лук в 2024 году по лунному календарю: таблица благоприятных дней
Не всегда есть возможность посадить лук именно в благоприятные дни. Если какие-то числа не указаны в таблице, значит, они нейтральные. Планировать посевные работы на эти даты можно.
|Месяц
|Благоприятные дни
|Март
|1–6, 1З–14, 18–19, 28–29, З0–З1
|Апрель
|1–2, 10–11, 14–15, 25–29
|Май
|11–1З, 21–22, 24–26
|Сентябрь
|7–14, 21–22, 25–26
|Октябрь
|5–11, 18–19, 22–23
|Ноябрь
|3–7, 14–15, 19–20, 28–30
|Месяц
|Неблагоприятные дни
|Март
|7–11, 25
|Апрель
|3–5, 7–9, 24, 30
|Май
|1–2, 7–9, 23, 27–30
|Сентябрь
|2–4, 18
|Октябрь
|1–3, 17
|Ноябрь
|1–2, 16
Когда сажать лук в зависимости от региона
Для Центрального и Северо-Западного округов России характерен умеренный климат. В Южном и Северо-Кавказском округах — гораздо теплее, поэтому лук там высаживают раньше. В Сибири из-за суровых климатических условий это делают, соответственно, позже.
Если в Приволжском округе посевные работы проводят с начала по середину мая, то на Урале и Дальнем Востоке России сроки сдвигаются на середину и конец месяца. В некоторых регионах — даже на начало июня.
|Регион
|Сроки
|Юг России (Астраханская область, Краснодарский край, Крым и др.)
|Весной: во второй половине марта – апреле;
осенью: с конца октября по декабрь
|Центральная Россия (Московская, Костромская, Ярославская и др. области)
|Весной: с конца апреля;
осенью – в октябре
|Урал (Свердловская, Челябинская, Тюменская и др. области)
|Весной: в середине – конце мая;
осенью: в конце сентября – середине октября
|Сибирь (Иркутская, Кемеровская области, Алтайский край и т. д.)
|Весной: не ранее середины мая;
осенью: с середины сентября по начало октября
|Северо-Запад (Ленинградская, Мурманская, Новгородская области и т. д.)
|Весной: не ранее мая;
осенью: с конца сентября по середину октября
|Северо-Кавказ (Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика и др.)
|Весной: во второй половине марта – апреле;
осенью: с 20 октября по 20 ноября
|Приволжский округ (Кировская, Нижегородская, Оренбургская области и др.)
|Весной: с начала по середину мая;
осенью: конец октября
|Дальний Восток (Камчатский край, Амурская, Сахалинская области и др.)
|Весной: с середины мая по начало июня;
осенью: с середины сентября по начало октября
Когда сажать лук в зависимости от сорта
При выборе сорта лука нужно обратить внимание на его остроту. Есть острые, сладкие и промежуточные варианты. Это должно быть указано на упаковке. Также сорта лука разделяются по времени созревания.
— Можно пораньше посадить сорта лука среднего или позднего созревания, а ранние сорта — чуть позже: через две недели после поздних и среднепоздних. Но часто садоводы не придерживаются этих рекомендаций. Например, на Урале сажают все в первой половине мая с поправкой на погоду. А кто-то предпочитает делать посадки лука под зиму и получает прекрасный урожай. Если лук нужен именно на зелень, то сроков как таковых вообще нет. Можно сажать его и летом, и весной — в течение всего сезона. И даже в сентябре он еще успеет перо дать, — говорит Наталья Семенова.
Специалисты рекомендуют сорта с хорошей урожайностью: Тимирязевский, Алеко, Голден. А также сорта раннего созревания: Кармен, Ред Семко, Богатырская сила.
Все они активно растут на солнце и в тепле (от +15 ºC). Для хорошего урожая требуется обильный полив во время формирования луковицы.
Этот лук, благодаря нежному и сладковатому вкусу, едят даже в свежем виде. В нем нет ни горечи, ни остроты.
Вес луковицы этого сорта голландского происхождения доходит до 1 кг. Но есть и минусы. Во-первых, хранится он не дольше четырех месяцев. А во-вторых, выращивать его не так уж просто.
В средней полосе страны самое оптимальное время, чтобы сеять семена на рассаду, — начало апреля. Специалисты советуют сажать их в землю близко друг к другу, углубляя на 1 см.
Еще этот сорт называют жемчужным — такого цвета у него стебель. Порей отличается отсутствием круглой луковицы. Листья у него широкие и длинные (до 1 м). Чтобы стебель не потерял своей сочности, его советуют хранить вместе с листьями.
Этот лук можно жарить, варить, тушить, запекать. Чаще всего в кулинарных рецептах используют стебель.
За луком-пореем нужно тщательно ухаживать: обильно поливать, рыхлить землю каждую неделю, производить не менее двух подкормок и обязательно пропалывать сорняки.
Особенность этого сорта в том, что он состоит из нескольких небольших удлиненных луковиц у основания гнезда и множества тонких перьев. У него сочная мякоть, сладковатый вкус, нет резкого запаха. Такой лук хорош в салатах, так как не перебивает аромат других продуктов.
Лук-шалот можно сажать как в начале весны, так и поздней осенью. Но во втором варианте луковицы сильно стрелкуются, поэтому перед посадкой надо их прогреть. Все сорта устойчивы к болезням и засухе.
В этом салатном луке содержится почти в два раза больше витамина C, чем в репчатом. Луковица мелкая и суховатая, поэтому едят трубчатые листья и стебли.
Лук-батун неприхотливый и холодоустойчивый. В средней полосе за сезон можно собрать до трех урожаев. Его высаживают как под зиму, так и в открытый грунт, начиная с ранней весны и в течение всего лета.
Луковицы этого сорта отличаются приплюснутой формой и ярко-фиолетовым цветом. Они содержат небольшое количество эфирных масел, поэтому не источают резкого запаха и не раздражают слизистую. Мясистые и сладкие чешуйки чаще всего добавляют в салаты. Также ялтинский лук можно жарить и запекать на гриле. Хранится он недолго (не дольше пяти месяцев), так как чешуйки содержат много сахара и воды.
Сеять семена на рассаду можно уже в конце февраля — начале марта, а в апреле — пересаживать в грунт.
Как сажать лук в зависимости от сезона
Как мы уже сказали, лук можно сажать весной и осенью (под зиму). У обоих вариантов есть свои особенности.
Лук — холодостойкое растение. Сладкие сорта легко переживают температуру −3…-4 ºC. А другие — до −6 ºC.
Прорастают семена при температуре +5…+7 ºC. Поэтому сажать лук-севок нужно ранней весной: как только земля «разморозилась» и миновали сильные заморозки.
Если весеннее тепло запаздывает, пророщенные семена можно хранить в холодильнике. Там они не будут прорастать.
Лук-севок сажают на глубину 1−2 см. Глубже не нужно — иначе луковицы будут прорастать слишком медленно. Расстояние между рядами должно быть 10−15 см, а между семенами — около 2 см. Реже делать не стоит — получатся переростки, а нам нужны идеальные луковки 1−2 см в диаметре.
Сначала надо сделать бороздки, хорошо их пролить водой, потом высадить семена и засыпать их сухой землей. Тогда на поверхности почвы не будет образовываться жесткая корка.
Через 90−100 дней севок созреет. Убирают его в конце лета, хранят до следующей весны.
Высаживают луковицы в грунт, делая бороздки глубиной до 10 см, с расстоянием в 15 см. Между рядами — 10 см. Сверху в качестве удобрения можно присыпать древесной золой, а потом уже грунтом.
Посадка лука-севка под зиму
Для посадки лука под зиму важно правильно выбрать время. Если сделать это слишком рано (когда еще тепло), он начнет расти. Листики высотой от 5 см зиму не переживут. А если посадить слишком поздно (когда уже стабильные заморозки), луковки не успеют укорениться до сильных холодов и тоже погибнут.
Но не забывайте, что лук — растение морозостойкое. Поэтому все же лучше чуть позже, чем раньше. В идеале — за месяц до стабильных заморозков. У каждого региона это свой период. В средней полосе — не раньше ноября.
Сажают севок во влажную землю. Если давно не было дождей, то стоит полить грядку.
Борозды для лука делают с интервалом в 20 см. Между луковицами оставляют 5−7 см. Глубина посадки — 2,5−3 см.
Когда сажать лук на рассаду
Семена репчатого лука и порея сажают с конца февраля до начала апреля. Более точное время зависит от региона. На юге к посевам приступают раньше: в конеце февраля — начале марта, чтобы высадить рассаду в открытый грунт уже ранней весной.
В центральных и северных регионах так торопиться не нужно: можно спокойно сеять лук в марте и даже в начале апреля. Исключение составляет сорт Эксибишен. Его, независимо от местности, сеют в конце февраля — начале марта.
Если вы хотите начать посадку раньше, то понадобится дополнительная подсветка фитолампами. Ведь световой день в феврале и марте короткий.
Благоприятные дни для посева семян лука на рассаду по лунному календарю 2024:
- 28—29 февраля;
- 1−2, 5−6, 13−14, 18−19, 22−23, 27—29 марта;
- 1−3, 6−7, 10−11, 14—15 апреля.
Когда сажать лук в открытый грунт
В открытый грунт лук высаживают весной, когда почва прогрелась примерно до +5 ºC. Долго ждать тоже не стоит, так как для развития луковице необходимы и низкие температуры.
Трудно назвать точные сроки для весенней посадки лука-севка, так как они зависят не только от региона, но и от погодных условий текущего года. Вот примерное время:
- на юге России — со второй половина марта по апрель;
- в средней полосе (например, Подмосковье) — с конца апреля до начала мая;
- на Урале, в Сибири и на Северо-Западе (в Ленинградской области) — не ранее мая.
По лунному календарю на 2024 год благоприятные дни для посадки лука-севка на головку:
- 1−6, 26—31 марта;
- 1−2, 6, 25—29 апреля;
- 3−6, 24−26, 31 мая.
Благоприятные дни для посадки лука на зелень:
- 12—24 марта;
- 10—23 апреля;
- 10—22 мая.
Осенью лук сажают примерно за месяц до стабильных заморозков. У каждого региона это свой период. Примерные сроки:
- на юге России — с конца октября по декабрь;
- в средней полосе — октябрь;
- на Урале, в Сибири и на Северо-Западе — конец сентября — середина октября.
Благоприятные дни для посадки:
- 7−14, 21−22, 25—26 сентября;
- 5−11, 18−19, 22—23 октября;
- 3−7, 14−15, 19−20, 28—30 ноября.
Основные правила посадки лука
Большинство сортов лука неприхотливы. Чтобы вырастить урожай, достаточно знать основные правила посадки.
хорошие предшественники для лука: огурцы, тыква, кабачки, томаты, капуста. Плохие: лук и чеснок.
Отлично подходят для посадки хорошо освещенные участки прогреваемые солнцем. В тени лук будет расти хуже.
Почву под лук лучше готовить с осени. Если ранее не были внесены органические удобрения, то можно улучшить плодородность земли перепревшим навозом.
Лук любит нейтральные почвы, ближе к слабощелочным. Поэтому полезно добавить под перекопку одну четвертую часть ведра золы на 1 кв. м.
Если грунт тяжелый, то поможет речной песок (10 л на 1 кв. м грядки).
Весной (за пару недель до посадки) можно внести специальные минеральные удобрения.
3. Выбрать посадочный материал
Из луковиц, оставленных на хранение до весны, нужно отобрать качественный посадочный материал. На что стоит обратить внимание: поверхность лука должна быть гладкой и ровной, без трещин, ростков, следов гниения. Идеален мелкий севок: он дает наиболее крупные всходы и реже выпускает стрелки.
Прогреть. Эта процедура нужна, чтобы лук не зацвел и рос быстрее. Особенно этот пункт актуален для регионов, где теплый сезон длится недолго.
Положите севок в сетчатый мешок на батарею (40−45 ºC) на 8−10 часов.
Замочить. Луковицы замачивают в теплой воде со специальными веществами (их можно приобрести в магазине) или с обычной солью. Это поможет защитить растения от стрелкования и гниения.
Обработать от вредителей. Такая процедура необходима, даже если внешне с луком все в порядке. Споры и личинки сложно заметить. Чем обрабатывают: марганцовкой, содой, медным купоросом, аммиачной селитрой, нашатырным спиртом, перекисью водорода, золой, горчицей, а также специальными препаратами, которые продаются в магазинах для садоводов. Средство нужно развести в воде, в полученном растворе выдержать луковицы несколько минут, а затем промыть.
Просушить. Перед посадкой луковицы обязательно нужно просушить (даже если вы их не замачивали). Достаточно высыпать севок на газету или натуральную ткань и периодически переворачивать. Это займет два-три дня.
5. Глубина и расстояние посадки
Лук-севок высаживают донцем вниз с ритмом 5−10 см (крупные луковицы — 10−12 см). Расстояние между рядами — 15−30 см. Если севок крупный, то можно и 30−45 см. Хотите удивить соседей особенно большими луковицами — сажайте более разреженно или в шахматном порядке.
Заглублять нужно на 3 см, чтобы в грунт погрузились не только корешки, но и часть репки. Бороздки лучше засыпать землей с перегноем слоем около 2 см.
Если хотите сажать лук только на зелень и большие луковицы не нужны, то размещайте луковицы близко друг к другу и погружайте в грунт неглубоко.
Советы по уходу за луком после посадки
Вот несколько советов по уходу за луком после посадки, которые помогут получить максимальный урожай.
Полив должен быть регулярным (утром и вечером) и умеренным. Глубина увлажнения почвы — около 25 см. Самый подходящий способ — капельная система.
2. Рыхлить и пропалывать землю
Почва на поверхности не должна высыхать до корки. Чтобы этого не случилось, следует разрыхлять почву как минимум каждые две недели и не забывать о прополке.
Лук — неприхотливая культура. Но чтобы получить хороший урожай, следует использовать подкормку. Для наращивания зеленой массы вносят азотные минеральные удобрения через 2−3 недели после посадки. Например, мочевину, аммиачную селитру.
Через месяц используют комплексные подкормки для луковых. В них уже поменьше азота. Также можно обработать грунт нитрофоской (25−30 г на 10 л воды). А когда луковица уже подросла, провести подкормку калийными удобрениями.
Если лук не успевает созреть вовремя (например, из-за непогоды), ему можно помочь. Один из способов — подкапывание. Лопату вводят в землю с двух сторон от луковицы под углом около 45°. Так вы подрезаете корни. Они высыхают и перестают забирать питательные вещества из луковицы. В результате она созревает быстрее. Другой способ — калийная обработка листьев (50 г хлористого калия на 10 л воды).
5. Предотвращать появление стрелок
Перед посадкой лука прогрейте его 8−12 часов на батарее. Потом его нужно обеззаразить — замочить на полчаса в противогрибковом препарате (продается в магазинах для садоводов). Также можно использовать раствор марганцовки или соли.
С такими знаниями вы сможете вырастить свой лучший урожай лука. Осталось всего несколько важных вопросов. Отвечает консультант садового центра «Цветущая усадьба» Наталья Семенова.
Можно ли высевать семена лука сразу в открытый грунт?
— Можно, но только определенные сорта. Нужно смотреть, чтобы на упаковке семян было написано «луковица за один сезон». Семена лука в открытый грунт в большинстве регионов высаживают только на перо, так как с таким посевом луковицы успеют вызреть разве что на юге России.
Чем можно подкармливать лук, чтобы он был крупным?
— Стартовую подкормку, как правило, делают азотными удобрениями. Это нужно для наращивания листовой массы. Подойдет аммиачная селитра или мочевина.
Вторая подкормка (примерно через месяц) проводится фосфорно-калийными удобрениями. Например, монофосфатом калия. Сейчас в продаже есть удобрения именно для луковичных, которые можно добавлять при посадке.
Многие еще любят «кормить» лук нашатырем, так как он содержит высокую концентрацию азота. Разводят одну столовую ложку на 10 л воды и этим раствором поливают лук. Получается и подкормка, и защита от луковой мухи, потому что нашатырный спирт своим запахом отпугивает вредителей.
Можно ли сажать мокрый лук?
— Нельзя, так как возникает корневая гниль и происходит загнивание луковицы. Поэтому при посадке нужно следить, чтобы лук был сухим. Можно посадить немного пророщенный лук, когда стебелек чуть-чуть вылез. Но мокрый — ни в коем случае.
Можно ли сажать лук в холодную землю?
— Можно. Лук не боится холода, ничего с ним не случится. Уточняю: мы говорим про холодную, а не про мерзлую землю, которую даже не вскопать. Например, в холодную землю сажают лук осенью. Посадка под зиму дает прекрасный урожай.
Эксперт: Наталья Семенова, консультант садового центра «Цветущая усадьба», г. Челябинск