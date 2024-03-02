Как привести весной в порядок малинник?
Эксперт рассказал о тонкостях планирования урожая ягод.
Эксперт рассказал о тонкостях планирования урожая ягод.
Малина, с одной стороны, воспринимается дачниками как своего рода сорняк и порождает у начинающих ряд иллюзий. В частности такую, что за ней можно в принципе особо и не ухаживать: растет себе и растет. Но в реальности это совсем не так. Чтобы малина ответила взаимностью, то есть богатым и вкусным урожаем, за ней надо регулярно пунктуально ухаживать. Начиная с ранней весны. В чем конкретно заключается весенний уход?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Прежде всего, в начале марта малина нуждается в обрезке. Оптимальный момент для нее, когда снег в малиннике практически сошел на нет, но земля при этом еще не оттаяла. Надо удалить все поврежденные, засохшие и подмерзшие побеги. Оставшиеся — укоротить до первого здорового глазка. Кстати, именно при этой процедуре вы можете спланировать время получения урожая. Применительно к обычной малине это выглядит так. Если вы хотите, чтобы ягоды созревали не одновременно, а как бы поочередно в течение сезона, то обрежьте кусты на разную высоту. Часть кустов — на 15 см, часть на половину высоты, а часть так, чтобы остались побеги длиной 20−25 см. Что касается ремонтантных сортов, то решите, как вам удобнее — один, но обильный урожай за сезон или же два, но поменьше объемом. Для первого варианта — удалите все ветви, даже пеньков не оставляйте, а для второго — вырежьте все отплодоносившие побеги (их легко отличить по интенсивно бурой окраске), удалите прикорневую поросль (если есть), однолетним побегам срежьте на 15 см верхушку.
Второе действие — подкормка. Если вы вносили удобрения осенью, то можете ее пропустить. Если нет, то добавьте в ваш малинник перегноя, либо куриного помета. Перегной вносите из расчета 5−6 ведер на квадратный метр, а куриный помет надо развести в воде (1:20) и лить 4−5 литров на квадратный метр малинника. Можно добавить минеральных удобрений: лучше всего суперфосфата (80 г на 1 кв. м) и сернокислого калия (40 г на 1 кв. м).
Затем неплохо бы замульчировать почву под малиной. Корневая система у нее поверхностная, и лишний плодородно-защитный слой не помешает, тем более что по весне часть почвы была смыта талыми водами. В качестве мульчи оптимально использовать перегной, торф или древесные опилки.
Ну и последнее — обработка малинника от болезней и вредителей. В начале марта вполне достаточно опрыскивания обычной однопроцентной бордоской жидкостью. Причем обрабатывайте не только побеги, но и скрытые части куста, углубившись на 10 см, но не более.