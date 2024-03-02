Как подключить дом к газу?
Перечень документов, необходимых при газификации частного домовладения.
Перечень документов, необходимых при газификации частного домовладения.
Газификация является самым дешевым и удобным способом отопления частного дома. Но подключение к газоснабжению, помимо затрат, требует немало хлопот, сбора различных справок и составления документов. Директор АНО ДПО «Безопасность в промышленности», зампред комитета по промышленной безопасности ТПП РФ Владимир Котельников специально для aif.ru пояснил, почему процесс подключения такой сложный и какие документы для этого нужны.
«Вся система направлена на безопасную эксплуатацию газового оборудования, — поясняет Котельников. — Те же котлы должны соответствовать требованиям, указанным в документации. Строго должны выдерживаться параметры по давлению, по установке оборудования, по вентиляции и прочее».
Подать заявку на газификацию дома можно через сайт единого оператора газификации РФ connectgas.ru/, на Госуслугах www.gosuslugi.ru/ и в МФЦ. Для этого понадобятся:
— документы на право собственности на здание;
— документы на право собственности на земельный участок;
— ситуационный план участка;
— топографическая карта участка;
— проект и расчет максимального часового расхода газа (МЧРГ).
После подачи комплекта документов заявитель получает технические условия присоединения, где прописаны все основные параметры — длина трубы, ее мощность, сроки подключения и прочее. После этого подписывается договор на присоединение с газораспределительной организацией. Дальше остается ждать выполнения прописанных в техусловиях работ, сроки ожидания варьируются от 1−2 месяца до 1 года. За это время заявитель должен купить и установить необходимое газовое оборудование — котел, плиту, газовые счетчики и датчики, и прочее, обустроить систему вентиляции в соответствии с требованиями техусловий. «При соблюдении всех технических требований и норм при подведении газа к даче или частному дому в черте населенного пункта, обеспечивается безопасность эксплуатации газового оборудования, люди могут не волноваться за свое здоровье и сохранность жилья», — заключил Владимир Котельников.