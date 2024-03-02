При какой температуре почвы можно сажать семена в открытый грунт?
Эксперт призвал не создавать искусственное тепло.
Эксперт призвал не создавать искусственное тепло.
Приблизительно со второй декады марта — особенно в южных регионах страны — дачники стремятся сеять семена не только на рассаду дома, но и в неотапливаемые теплицы, и просто на открытые грядки. Примерно половина таких посевов заканчивается неудачно: всходов не появляется, приходится досеивать. Поторопились? Или причина тому иная?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Тут дело не в том, поторопились или нет. Существует непреложный закон: чтобы все удалось у почвы, к моменту посева должен быть соответствующий прогрев на соответствующую глубину.
Для неотапливаемых теплиц температуру почвы надо замерять на глубине 7−8 сантиметров. Для открытых грядок — до 10 сантиметров, а на грядках теплых — 5−7 сантиметров. Причем для вящей точности лучше использовать специальный почвенный термометр, которые можно приобрести в любой профильной торговой точке. Хотя и обычные тоже в принципе годятся, но специальные — точнее.
Собственно температура почвы должна быть такой:
Причем измерения надо проводить дважды: вечером, после захода солнца, и утром, часа через 2−3 после восхода. Если показатели совпадают — можно сеять, вероятность нормального проклевывания, прорастания достаточно высока. Если нет — сеять рано.
Еще один момент. Не пытайтесь накануне планируемого посева искусственно повышать температуру почвы — проливом ли горячей водой, или применяя черный мульчирующий материал, или иным способом. Надо дождаться, чтобы искомые показатели были достигнуты естественно. А всякие принуждения к увеличению теплоты могут обернуться крахом. Ночные низкие температуры попросту сведут все на нет — ведь недаром выше было сказано, что измерения надо проводить вечером и утром, чтобы избежать фатальной ошибки.