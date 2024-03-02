За какую садовую технику могут оштрафовать дачника?
Эксперт объяснил все нюансы.
Эксперт объяснил все нюансы.
Садовая техника — неотъемлемая часть дачного быта. Газонокосилка, мотоблок, электрокоса, разнообразные триммеры, снегоуборочные машины, насосы — перечислять можно долго — делают жизнь дачника проще и легче. Однако, случается, и затрудняют, служа поводом для штрафа. Как такое возможно? И как избежать ненужных трат?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Поводом для штрафа садовая техника может стать, если использовать ее в неположенное время, то есть создавать шум, мешающий соседям. Федерального закона о тишине, напомню, в настоящее время не существует, однако такие вопросы регулируются местным законодательством. В Московской области, например, действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан…» от 7 марта 2014 года № 16.2014-ОЗ. Согласно ему, на участках, расположенных в пределах СНТ, нельзя шуметь в будни с 21:00 до 08:00, а в выходные и праздники — с 22:00 до 10:00. В других регионах такую информацию можно получить на сайтах местных администраций. Таким образом, если подмосковный дачник решил в субботу покосить газон в 23:15 или вспахать мотоблоком грядку около полуночи, то он рискует получить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Еще один скользкий фактор в этом смысле — уровень шума, издаваемый садовой техникой. При желании можно к этому уровню придраться. Верхний предел здесь по закону — 100 децибел. Поэтому при покупке газонокосилки или бензопилы сейчас имеет смысл поинтересоваться этим параметром. Просто — во избежание.
И еще один момент, касающийся владельцев мотоблоков. Даже при штатном ездовом адаптере старайтесь не ездить на нем по обочинам автострад или дорог местного значения. Сотрудникам Госавтоинспекции в принципе нет дела до мотоблоков, поскольку средством передвижения они формально не являются, но, как водится, дело в нюансах. В судебной практике зафиксированы случаи, когда за такую езду дачникам пришлось раскошелиться на суммы от 5 до 15 тысяч рублей. Госавтоинспекторы — вполне законно — определили мотоблок как трактор с одной осью, а следовательно, у того, кто на нем ездит, должны быть права тракториста. Но таковых у попавшихся, разумеется, не было, почему и пришлось платить штраф.