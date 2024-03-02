В Госдуме рассказали, как уберечь дачи от потопа весной

Скоро наступит весна — сезон паводков, многие садовые участки, особенно те, которые находится в низменности, будут затоплены, отметил депутат.
«Противостоять разливу рек на дачных участках весной можно с помощью дренажной системы. Установите систему дренажа вдоль границы участка, чтобы она смогла удерживать воду и отводить ее в безопасное место. Для этого можно использовать дренажные канавы, трубы или емкости для сбора воды», — сообщил Чаплин.
Для тех, у кого дача рядом с водоемами, есть другие методы, добавил он.
«Выращивайте растения сильных корней, такие как травы или кустарники, вдоль берегов реки. Корни растений помогут укрепить почву и предотвратить ее смыв. Или установите препятствия, такие как брусчатка или бетонные блоки, вдоль берегов реки. Это поможет замедлить течение воды и уменьшить силу разлива», — сказал парламентарий.
Также, по его словам, эффективным является метод засыпки и укрепления берегов.
«Укрепите берега реки, засыпав их камнями, гравием, песком или другими непроницаемыми материалами. Это поможет удержать воду в русле и предотвратить ее разлив создание препятствий… Есть еще управление стоком. Обратитесь к инженерам или специалистам по водоснабжению, чтобы разработать план управления стоком воды. Они смогут предложить специальные технические решения, например, строительство плотин или водохранилищ», — посоветовал Чаплин.
Важно отметить, что эффективность каждого из этих методов может зависеть от конкретных особенностей вашего участка и ближайшей реки, поэтому рекомендуется проконсультироваться с профессионалами по дизайну или гидротехнике, чтобы выбрать наиболее подходящие и эффективные решения для конкретной ситуации, резюмировал депутат.