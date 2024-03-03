07:31 (мск), источник: Вечерняя Москва

Депутат Чаплин назвал способы уберечь дачи от потопа весной

Депутат Государственной думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин перед открытием сезона загородного отдыха рассказал россиянам, как уберечь участок от весеннего половодья.

Источник: РИА "Новости"

— Противостоять разливу рек на дачных участках весной можно с помощью дренажной системы. Установите систему дренажа вдоль границы участка, чтобы она смогла удерживать воду и отводить ее в безопасное место, — отметил депутат.

Эти рекомендации касаются тех граждан, у кого дача находится удаленно от водоемов. Тем, чьи участки граничат с прудами, озерами или реками, Никита Чаплин рекомендует сажать растения с сильной корневой системой, которая сможет укрепить почву.

Кроме того, необходимо разместить на участке искусственные барьеры в виде бетонных плит и брусчатки. Они смогут замедлить течение воды. При этом действенность перечисленных депутатом способов будет зависеть от конкретной ситуации, передает РИА Новости.

В марте природа начинается просыпаться после зимы, поэтому огородники начинают активно готовить свои участки к новому посевному сезону. Для эффективного старта работ в саду есть конкретный список дел на первый весенний месяц.

В свою очередь спрос на садовый инвентарь и технику, парники и прочие товары для дачи в России к концу февраля 2024 года вырос по сравнению с январем на 20−130 процентов.

 Мороз и снег: синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве в первой полови...
«Гнойная сыпь»: какие болезни можно подхватить в бассейне и как этого из...
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»