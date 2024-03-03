Депутат Чаплин назвал способы уберечь дачи от потопа весной

— Противостоять разливу рек на дачных участках весной можно с помощью дренажной системы. Установите систему дренажа вдоль границы участка, чтобы она смогла удерживать воду и отводить ее в безопасное место, — отметил депутат.
Эти рекомендации касаются тех граждан, у кого дача находится удаленно от водоемов. Тем, чьи участки граничат с прудами, озерами или реками, Никита Чаплин рекомендует сажать растения с сильной корневой системой, которая сможет укрепить почву.
Кроме того, необходимо разместить на участке искусственные барьеры в виде бетонных плит и брусчатки. Они смогут замедлить течение воды. При этом действенность перечисленных депутатом способов будет зависеть от конкретной ситуации, передает РИА Новости.
В марте природа начинается просыпаться после зимы, поэтому огородники начинают активно готовить свои участки к новому посевному сезону. Для эффективного старта работ в саду есть конкретный список дел на первый весенний месяц.
В свою очередь спрос на садовый инвентарь и технику, парники и прочие товары для дачи в России к концу февраля 2024 года вырос по сравнению с январем на 20−130 процентов.